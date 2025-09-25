Jaya Bachchan ने सेट पर इस सुपरस्टार की छड़ी से की थी पिटाई, एक्टर बोले- 'उन्हें बहुत गुस्सा आता है'

जया बच्चन (Jaya Bachchan) के साथ काम कर चुके एक अभिनेता ने रिवील किया है कि वह सेट पर उन्हें सचमुच पीटती थीं। अभिनेता का कहना है कि पहले उन्हें लगा कि वह नाटक कर रही हैं मगर फिर वह उन्हें सचमुच पीटने लगी जिससे उन्हें बहुत बुरा लगा। जानिए इस बारे में।

अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन (Jaya Bachchan) के गुस्से से आखिर कौन नहीं वाकिफ है। वह कई बार पैप्स और फैंस पर सरेआम भड़क चुकी हैं। हाल ही में उनके साथ काम कर चुके एक एक्टर ने भी सेट से एक किस्सा शेयर किया है जिसमें वह जया बच्चन के गुस्से के बारे में बताते हुए नजर आए।

यह अभिनेता हैं भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ (Nirahua)। एक हालिया इंटरव्यू में निरहुवा ने रिवील किया कि एक बार सेट पर जया बच्चन इतनी नाराज हुईं कि उन्होंने निरहुआ को मारने के लिए छड़ी उठा ली थी। उन्होंने कहा कि वह हमेशा बहुत गुस्से में रहती हैं।

निरहुआ संग अमिताभ ने की थी भोजपुरी मूवी निरहुआ ने जया बच्चन के साथ भोजपुरी फिल्म गंगा देवी (Ganga Devi) में काम किया था। इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) भी मुख्य भूमिका में थे। जया और अमिताभ रील लाइफ में निरहुआ के माता-पिता बने थे और अभिनेता ने एक ऐसे पति का किरदार निभाया था जो अपनी पत्नी को पीटता है। हाल ही में, भोजपुरी अभिनेता ने सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में सेट से अमिताभ-जया संग काम करने से जुड़ा किस्सा शेयर किया है।