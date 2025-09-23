KBC 17: जया बच्चन के सामने जब अमिताभ की हुई थी बोलती बंद, मुंह से नहीं निकल रही थी आवाज
जया बच्चन सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहती हैं। उनके गुस्से से तो पैपराजी भी डरते हैं। हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति 17 के होस्ट अमिताभ बच्चन ने बताया कि एक बार वह अपने सामने जया बच्चन को देखकर इतना डर गए थे कि उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। क्या है बिग बी और जया बच्चन से जुड़ा ये किस्सा चलिए जानते हैं
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जया बच्चन के गुस्से का सामना करने से हर किसी को डर लगता है। सोशल मीडिया पर आए दिन उनका कोई न कोई वीडियो वायरल होता है, जिसमें 'गुड्डी' एक्ट्रेस का गुस्सा सातवें आसमान पर नजर आता है।
वैसे जया बच्चन के मूड से सिर्फ बाहरी लोगों को ही नहीं, बल्कि सदी के महानायक और कौन बनेगा करोड़पति 17 के होस्ट अमिताभ बच्चन को भी डर लगता है। हाल ही में 'दीवार' एक्टर ने बताया कि जब उनके सामने एक बार जया बच्चन हॉटसीट पर बैठी हुई थीं, तो उनकी कैसी हालत हो गई थी।
जया बच्चन के आगे कुछ नहीं बोल पाए थे अमिताभ
कौन बनेगा करोड़पति कभी इंटरेस्टिंग सवालों को लेकर तो कभी कंटेस्टेंट के संघर्ष भरे किस्सों को लेकर अक्सर चर्चा में आ जाता है। हाल ही में बिग बी के सामने नवरात्रि स्पेशल एपिसोड में, जो हॉटसीट पर बैठी थीं, वह थीं पुणे की रहने वाली पल्लवी निपाड़कर। 11 सही प्रश्नों का उत्तर देकर पल्लवी 7.50 लाख रुपए जीत गई, लेकिन 12वें प्रश्न पर वह अटक गई, जोकि 12.50 लाख के लिए था। इस कारण उन्हें गेम को बीच में ही छोड़ना पड़ा।
इस दौरान पल्लवी ने बिग बी को बातों ही बातों में ये कहा कि उन्हें सामने देखकर कंटेस्टेंट सवालों के जवाब भूल जाते हैं। उनकी ये बात सुनकर तुरंत ही बिग बी को वह समय याद आ गया, जब वह हॉटसीट पर बैठे थे, और उनकी पत्नी जया बच्चन होस्ट बनी हुई थी। इस किस्से को शेयर करते हुए बिग बी ने कहा, "उनके सामने तो हमारी बोलती ही बंद हो जाती है"।
किस सवाल का जवाब नहीं दे पाई पल्लवी?
आपको बता दें कि पुणे की रहने वाली और प्रोफेशन से टीचर पल्लवी जो फिंगर ऑफ फास्टेस्ट जीतकर हॉटसीट पर आई थीं। वह इस सवाल पर अटक गई थीं कि भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? इसके चार ऑप्शन थे:
A) INS अरिघाट
B) INS अरिहंत,
C) INS अरिदमन
D) INS अरिआश
इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन A आईएनएस अरिघाट था। आपको बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 17 सोनी टीवी पर प्रसारित होता है, इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव (SonyLiv) पर भी हर रात 9 बजे देख सकते हैं।
