'उधर जुबान लड़खड़ाई और इधर...' भारत की जीत के बाद Amitabh Bachchan ने पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर को किया ट्रोल

India Vs Pakistan Asia Cup Final पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप के फाइनल में जीत हासिल की। इस जीत के बाद अमिताभ बच्चन ने एक पोस्ट के जरिए पाकिस्तानी टीम और पूर्व पाक क्रिकेटर शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) को ट्रोल किया है। हाल ही में उन्होंने अभिषेक बच्चन का नाम लिया था।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने 5 विकेट से पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की। भारत की जीत के बाद सोशल मीडिया पर फैंस से लेकर सेलिब्रिटीज तक जश्न मना रहे हैं। इस बीच अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने भी भारत की जीत पर एक पोस्ट शेयर किया, लेकिन इसमें उन्होंने पाकिस्तानी टीम को ही ट्रोल कर दिया।

दरअसल, कुछ समय पहले शोएब अख्तर ने क्रिकेटर अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) का नाम लेने की बजाय अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) कह दिया था जिसके बाद दसवीं एक्टर ने उन्हें ट्रोल किया था। अब ट्रोल करने में अभिषेक के पिता और महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) भी पीछे नहीं रहे।