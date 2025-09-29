'उधर जुबान लड़खड़ाई और इधर...' भारत की जीत के बाद Amitabh Bachchan ने पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर को किया ट्रोल
India Vs Pakistan Asia Cup Final पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप के फाइनल में जीत हासिल की। इस जीत के बाद अमिताभ बच्चन ने एक पोस्ट के जरिए पाकिस्तानी टीम और पूर्व पाक क्रिकेटर शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) को ट्रोल किया है। हाल ही में उन्होंने अभिषेक बच्चन का नाम लिया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने 5 विकेट से पाकिस्तान के खिलाफ जीत हासिल की। भारत की जीत के बाद सोशल मीडिया पर फैंस से लेकर सेलिब्रिटीज तक जश्न मना रहे हैं। इस बीच अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने भी भारत की जीत पर एक पोस्ट शेयर किया, लेकिन इसमें उन्होंने पाकिस्तानी टीम को ही ट्रोल कर दिया।
दरअसल, कुछ समय पहले शोएब अख्तर ने क्रिकेटर अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) का नाम लेने की बजाय अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) कह दिया था जिसके बाद दसवीं एक्टर ने उन्हें ट्रोल किया था। अब ट्रोल करने में अभिषेक के पिता और महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) भी पीछे नहीं रहे।
अमिताभ बच्चन ने शोएब को किया ट्रोल
अमिताभ बच्चन ने एक पोस्ट के जरिए पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर का नाम लिए बिना ही उन्हें ट्रोल कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत के तुरंत बाद एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "जीत गए। 'अभिषेक बच्चन' ने बढ़िया खेला। उधर जुबान लड़खड़ाई और इधर बिना बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग किए लड़खड़ा दिया दुश्मन को। बोलती बंद। जय हिंद, जय भारत, जय मां दुर्गा।"
T 5516(i) - जीत गये !! 🇮🇳🇮🇳 .. well played 'Abhishek Bachchan' .. उधर ज़बान लड़खड़ाई, और इधर, बिना batting bowling fielding किए, लड़खड़ा दिया दुश्मन को !!
बोलती बंद !!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
जय हिन्द ! जय भारत ! जय माँ दुर्गा !!!!— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 28, 2025
अभिषेक बच्चन ने शोएब के लिए थे मजे
हाल ही में, मैच के दौरान पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम की जीत का विश्लेषण कर रहे थे। उन्होंने कहा था, "अगर पाकिस्तान किसी काल्पनिक स्थिति में अभिषेक बच्चन (अभिषेक शर्मा) को जल्दी आउट कर देता है, तो मिडिल ऑर्डर का क्या होगा? उनके मिडिल ऑर्डर ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है।" अभिषेक शर्मा को गलती से बच्चन बुलाने पर उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया गया। यही नहीं, खुद अभिषेक ने मजे लेते हुए कहा, "सर पूरे सम्मान से, मत सोचिए कि वह यह मैनेज भी कर पाएंगे। मैं तो क्रिकेट खेलने में भी अच्छा नहीं हूं।"
