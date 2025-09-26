हरियाणवी बहू ने KBC में जीते पांच लाख, अमिताभ बच्चन के शो का हिस्सा बनने के लिए छोड़ी थी नौकरी

सोनीपत के मोई माजरी गांव की आशा धीरयान ने कौन बनेगा करोड़पति में 5 लाख रुपये जीते। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली आशा को अमिताभ बच्चन के साथ चाय पीने का मौका मिला। 2015 में शादी के बाद उन्होंने केबीसी की तैयारी के लिए नौकरी छोड़ दी थी। कई प्रयासों के बाद उन्होंने सफलता हासिल की और अब जरूरतमंद बच्चों की मदद करना चाहती हैं।

जागरण संवाददाता, सोनीपत। मोई माजरी गांव की बहू आशा धीरयान ने कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) में शानदार प्रदर्शन करते हुए पांच लाख रुपये का नगद पुरस्कार जीता। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली आशा को शो के दौरान महानायक अमिताभ बच्चन के साथ चाय पीने का भी अनोखा अवसर मिला, जिसने उनके जीवन का सपना साकार कर दिया।

मूलरूप से बागपत (उत्तर प्रदेश) के खेकड़ा की आशा की शादी वर्ष 2015 में मोई माजरी के विनोद से हुई थी। वह पति, दो बच्चों और मां के साथ सोनीपत में किराये के मकान पर रहती हैं। आशा ने एमएससी केमिस्ट्री के साथ बीएड किया है और लंबे समय से एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापन कर रही थीं।

दो महीने पूर्व उन्होंने केबीसी की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए नौकरी छोड़ी थी। आशा ने बताया कि बचपन में पिता केबीसी देखकर उन्हें शो में जाने का सपना दिखाते थे। पिता की असमय मृत्यु के बाद मां की प्रेरणा से उन्होंने केबीसी में प्रयास शुरू किया।

वर्ष 2022 में आडिशन तक पहुंचने के बाद भी चयन न हो पाया, मगर हार न मानते हुए मार्च 2025 में दोबारा आवेदन किया। हजारों प्रतिभागियों में चयनित होकर आशा ने 10 में से 9 सवालों के सही जवाब दिए और पांच लाख रुपये, बाइक, सोने का सिक्का व दो साल तक हर महीने देसी घी जैसे इनाम जीते।