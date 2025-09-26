Ind vs Pak Asia Cup 2025: अभिषेक बच्चन ने शोएब अख्तर की गलती का दिया मजेदार जवाब, बोले- 'मुझे नहीं लगता वो'
अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) ने पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की एक मजाकिया गलती पर प्रतिक्रिया दी। शोएब ने एशिया कप फाइनल पर बात करते हुए अभिषेक शर्मा की जगह गलती से अभिषेक बच्चन का नाम ले लिया था। अभिषेक ने शोएब के मजे लेते हुए ट्वीट किया कि उन्हें नहीं लगता कि वे ऐसा कर पाएंगे क्योंकि वह क्रिकेट खेलने में भी अच्छे नहीं हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन ने हाल ही उस बात की मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दी जिसमें पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के एशिया कप फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं पर बात करते हुए एक गलती कर दी थी।
एक टेलीविजन चर्चा के दौरान गलती से शोएब ने भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की जगह अभिषेक का जिक्र कर दिया था।
टॉक शो में शोएब से हुई थी गलती
क्रिकेट टॉक शो गेम ऑन है के दौरान, शोएब अख्तर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की संभावनाओं का विश्लेषण कर रहे थे, तभी उन्होंने कहा, "अगर पाकिस्तान किसी काल्पनिक स्थिति में अभिषेक बच्चन को जल्दी आउट कर देता है, तो मिडिल ऑर्डर का क्या होगा? उनके मिडिल ऑर्डर ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है।"
यह भी पढ़ें- IND vs PAK: शोएब अख्तर की फिसली जुबान, Live शो पर कर दी बहुत बड़ी गलती, अब उड़ रहा है मजाक
पैनल वालों ने शोएब को सुधारा
पैनल ने तुरंत उन्हें सही किया और समझाया कि उनका मतलब युवा भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा से था, जिन्होंने लगातार अर्धशतक लगाकर प्रभावित किया है। हालांकि, यह मज्दार गलतफहमी तुरंत ऑनलाइन वायरल हो गई, जिससे शो के होस्ट और अन्य मेहमान हंस पड़े।
Sir, with all due respect… don’t think they’ll even manage that! And I’m not even good at playing cricket. 🙏🏽 https://t.co/kTy2FgB10j— Abhishek 𝐁𝐚𝐜𝐡𝐜𝐡𝐚𝐧 (@juniorbachchan) September 26, 2025
अभिषेक ने अपने तरीके से दिया जवाब
अब इस मामले में अभिषेक ने शोएब के मजे ले लिए। उन्होंने एक्स (जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था) पर क्लिप का लिंक शेयर किया और अपने ख़ास मज़ाकिया अंदाज़ में जवाब दिया। उन्होंने लिखा, "सर, पूरे सम्मान के साथ... मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा कर पाएंगे! और मैं तो क्रिकेट खेलने में भी अच्छा नहीं हूं।"
एशिया कप का फाइनल प्रीव्यू भारत पाकिस्तान के बीच 28 सितंबर को दुबई में खेला जाना है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।