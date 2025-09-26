Ind vs Pak Asia Cup 2025: अभिषेक बच्चन ने शोएब अख्तर की गलती का दिया मजेदार जवाब, बोले- 'मुझे नहीं लगता वो'

अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) ने पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की एक मजाकिया गलती पर प्रतिक्रिया दी। शोएब ने एशिया कप फाइनल पर बात करते हुए अभिषेक शर्मा की जगह गलती से अभिषेक बच्चन का नाम ले लिया था। अभिषेक ने शोएब के मजे लेते हुए ट्वीट किया कि उन्हें नहीं लगता कि वे ऐसा कर पाएंगे क्योंकि वह क्रिकेट खेलने में भी अच्छे नहीं हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन ने हाल ही उस बात की मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया दी जिसमें पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने पाकिस्तान के एशिया कप फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं पर बात करते हुए एक गलती कर दी थी।

एक टेलीविजन चर्चा के दौरान गलती से शोएब ने भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की जगह अभिषेक का जिक्र कर दिया था। टॉक शो में शोएब से हुई थी गलती क्रिकेट टॉक शो गेम ऑन है के दौरान, शोएब अख्तर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की संभावनाओं का विश्लेषण कर रहे थे, तभी उन्होंने कहा, "अगर पाकिस्तान किसी काल्पनिक स्थिति में अभिषेक बच्चन को जल्दी आउट कर देता है, तो मिडिल ऑर्डर का क्या होगा? उनके मिडिल ऑर्डर ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है।"