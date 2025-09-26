IND vs PAK: शोएब अख्तर की फिसली जुबान, Live शो पर कर दी बहुत बड़ी गलती, अब उड़ रहा है मजाक
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की जुबान एक शो के दौरान फिसल गई। अख्तर भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशिया कप-2025 के फाइनल पर चर्चा कर रहे थे और तभी उनसे ऐसी गलती हो गई जिससे उनका जमकर मजाक उड़ा। शो पर ही उनका मजाक उड़ाया जाने लगा।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर अक्सर अपने बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। वह बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और अपनी टीम के खिलाड़ियों को भी जमकर लपटेते हैं। इस समय अख्तर पाकिस्तान के एक क्रिकेट शो 'गेम ऑन है' पर बतौर स्पेशलिस्ट बैठे हैं और यहां उनसे एक गड़बड़ी हो गई है। उन्होंने अभिषेक बच्चन को भारतीय टीम का सदस्य बता दिया है।
भारत और पाकिस्तान के बीच 28 सितंबर को एशिया कप-2025 का फाइनल खेला जाना है। इस फाइनल से पहले अख्तर शो पर इस मैच को लेकर चर्चा कर रहे थे और तभी उनसे गड़बड़ी हो गई जिसके बाद उनका जमकर मजाक उड़ रहा है।
इस कारण हुई गलती
दरअसल, अख्तर भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की बात कर रहे थे और इसी बीच उनकी जुबान फिसल गई। अख्तर ने कहा, "अगर पाकिस्तान अभिषेक बच्चन को जल्दी आउट कर ले तो फिर मिडिल ऑर्डर का क्या होगा?
यहां वह अभिषेक शर्मा का नाम लेना चाह रहे थे, लेकिन जुबान फिसल गई। लेकिन इस बात पर शो पर बैठे होस्ट और उनके साथी पेनलिस्ट जमकर अख्तर का मजाक उड़ाने लगे।
फाइनल पर नजरें
भारत और पाकिस्तान ने फाइनल में जगह पक्की कर ली है। दोनों टीमें अब खिताबी मुकाबले में भिड़ेंगी। ये इस टूर्नामेंट में तीसरी बार होगा कि ये दोनों टीमें टकराएंगी। इससे पहले ग्रुप स्टेज और सुपर-4 में दोनों टीमें टकराई थीं और भारत ने दोनों ही मैच अपने नाम किए थे। फाइनल में किसके हिस्से जीत आएगी ये देखना होगा। भारत की नजरें लगातार तीसरी जीत पर हैं तो वहीं पाकिस्तान पिछली दो हारों का बदला लेना चाहेगी।
