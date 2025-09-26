"इंडिया को छोड़ना मत", फाइनल से पहले वायरल हुआ पाकिस्तानी फैन का वीडियो, हारिस रऊफ ने दिया ऐसा रिएक्शन
एशिया कप 2025 का फाइनल सिर्फ भारत-पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाला एक निर्णायक मैच नहीं होगा। इसमें दोनों देशों के फैंस की भावनाएं साख और आत्मसम्मान दांव पर लगा होगा। रविवार को दुबई के मैदान पर जब यह मैच खेला जाएगा तो सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर इसकी गूंज सुनाई देगी। हालांकि मुकाबले से पहले फैंस अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 का फाइनल सिर्फ भारत-पाकिस्तान के बीच खेला जाने वाला एक निर्णायक मैच नहीं होगा। इसमें दोनों देशों के फैंस की भावनाएं, साख और आत्मसम्मान दांव पर लगा होगा। रविवार को दुबई के मैदान पर जब यह मैच खेला जाएगा तो सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर इसकी गूंज सुनाई देगी। हालांकि, मुकाबले से पहले फैंस अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।
पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया
गुरुवार को एक रोमांचक 'सेमीफाइनल' मुकाबले में सलमान अली आगा और उनकी टीम ने 135/8 के छोटे स्कोर का बचाव किया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने पाकिस्तान के लिए शानदार गेंदबाजी की और तीन-तीन विकेट लिए।
तेजी से वायरल हो रहा वीडियो
जीत के बाद तेज गेंदबाज हारिस रऊफ स्टैंड पर आए और कुछ पाकिस्तानी प्रशंसकों से हाथ मिलाया। वहां एक भावुक फैन ने हारिस से रिक्वेस्ट की कि वे किसी भी कीमत पर भारत को फाइनल मैच में हराएं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में फैन बेहद ही भावुक होकर रऊफ से कहता है, "बदला लेना है। इंडिया को छोड़ना नहीं है। खुदा का वास्ता है।" इसके बाद हैरिस फैंस को फ्लाइंग किस देते है और वापस चले जाते हैं।
A fan's clear message to Haris Rauf for India vs Pakistan final match of the Asia Cup. 🇵🇰🇮🇳 pic.twitter.com/L24Dp1xsql— Ahtasham Riaz (@ahtashamriaz22) September 25, 2025
विवादों से रहा हैरिस का नाता
एशिया कप हैरिस के लिए पहले से ही काफी विवादास्पद रहा है। भारत के खिलाफ सुपर 4 मैच के दौरान दर्शकों की ओर कुछ आपत्तिजनक इशारे करने के कारण उनकी काफी आलोचना हुई थी। 21 सितंबर को रऊफ ने भारत की सैन्य कार्रवाई का मजाक उड़ाने के लिए विमान को गिराए जाने का इशारा किया था, जब भारतीय फैंस ने "कोहली, कोहली" के नारे लगाए थे। मैच के दौरान उन्होंने भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को गालियां दीं। दोनों युवाओं ने अपने बल्ले से इसका जवाब दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।