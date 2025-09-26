एशिया कप 2025 का फाइनल सिर्फ भारत-पाकिस्‍तान के बीच खेला जाने वाला एक निर्णायक मैच नहीं होगा। इसमें दोनों देशों के फैंस की भावनाएं साख और आत्‍मसम्‍मान दांव पर लगा होगा। रविवार को दुबई के मैदान पर जब यह मैच खेला जाएगा तो सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर इसकी गूंज सुनाई देगी। हालांकि मुकाबले से पहले फैंस अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।

पाकिस्‍तान ने बांग्‍लादेश को हराया गुरुवार को एक रोमांचक 'सेमीफाइनल' मुकाबले में सलमान अली आगा और उनकी टीम ने 135/8 के छोटे स्कोर का बचाव किया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रनों से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने पाकिस्तान के लिए शानदार गेंदबाजी की और तीन-तीन विकेट लिए।

तेजी से वायरल हो रहा वीडियो जीत के बाद तेज गेंदबाज हारिस रऊफ स्टैंड पर आए और कुछ पाकिस्तानी प्रशंसकों से हाथ मिलाया। वहां एक भावुक फैन ने हारिस से रिक्‍वेस्‍ट की कि वे किसी भी कीमत पर भारत को फाइनल मैच में हराएं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में फैन बेहद ही भावुक होकर रऊफ से कहता है, "बदला लेना है। इंडिया को छोड़ना नहीं है। खुदा का वास्ता है।" इसके बाद हैरिस फैंस को फ्लाइंग किस देते है और वापस चले जाते हैं।