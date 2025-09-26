भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को एशिया कप 2025 का फाइनल खेलने उतरेगी। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर उनकी टक्‍कर पाकिस्‍तान से होगी। यह महामुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा। एशिया कप की शुरुआत 1984 से हुई थी। ऐसे में 41 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब भारत और पाकिस्‍तान के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। विजयी रथ पर सवार भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को एशिया कप 2025 का फाइनल खेलने उतरेगी। दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर उनकी टक्‍कर चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्‍तान से होगी। यह महामुकाबला रात 8 बजे से शुरू होगा, वहीं टॉस 7:30 बजे होगा। एशिया कप की शुरुआत 1984 से हुई थी। ऐसे में 41 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब भारत और पाकिस्‍तान के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा।

इतना ही नहीं भारतीय टीम 12वीं बार तो पाकिस्‍तान छठी बार एशिया कप का फाइनल खेलेगी। इस अहम मैच में भारतीय टीम की कोशिश खिताब का बचाव करने पर होगी। 2023 में जब यह टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट में खेला गया था तो फाइनल में रोहित शर्मा की कप्‍तानी वाली भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से करारी शिकस्‍त दी थी।

इस बार टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। यह तीसरा मौका है जब एशिया कप फटाफट फॉर्मेट में हो रहा है। इससे पहले 2016 के फाइनल में भारत ने पाकिस्‍तान को हराया था। वहीं 2022 के फाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्‍तान को मात दी थी।

भारत ने जीते 8 खितााब टीम इंडिया एशिया कप की सबसे सफल टीम है। भारत ने 11 बार फाइनल खेला है और 8 बार जीत हासिल की है। 3 बार श्रीलंका ने भारत को फाइलन में हराया है। मैन इन ब्‍यू आखिरी बार 2008 में एशिया कप का फाइलन हारी थी। एशिया कप में भारतीय टीम के रिकॉर्ड को देखते हुए 9वां खिताब ज्‍यादा दूर नजर नहीं आ रहा है।

एशिया कप 2025 में यह तीसरा मौका होगा जब भारत और पाकिस्‍तान की टक्‍कर होगी। दोनों ही टीमों को ग्रुप ए में रखा गया था। ग्रुप स्‍टेज में जब सूर्यकुमार यादव की कप्‍तानी वाली टीम ने सलमान आगा की कप्‍तानी वाली टीम को 7 विकेट से रौंदा था। इसके बाद जब सुपर-4 में यह टीमें भिड़ी तब भी बाजी युवा भारतीय टीम ने मारी थी और 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। अब मैन इन ब्‍लू की कोशिश मैन इन ग्रीन को तीसरी बार धोबी पछाड़ देने पर है।