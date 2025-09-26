Language
    'बस एक चीज कर लेने से फाइनल जीत जाएंगे', Shoaib Akhtar ने बताया कैसे भारत को हरा सकता है पाकिस्‍तान

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:01 PM (IST)

    भारतीय टीम मौजूदा एशिया कप में दो बार पाकिस्‍तान को धूल चटा चुकी है। शोएब अख्‍तर ने फाइनल में जगह बनाने के बाद पाकिस्‍तान टीम की हौसलाअफजाई की और फाइनल में टीम इंडिया को मात देने का विश्‍वास जताया। अख्‍तर ने बताया कि एक कारण से भारतीय टीम को फाइनल में मात दी जा सकती है। भारत और पाकिस्‍तान के बीच रविवार को फाइनल खेला जाएगा।

    शोएब अख्‍तर ने पाकिस्‍तान को फाइनल जीतने का फॉर्मूला बताया

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्‍तर ने पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम से गुजारिश की है कि भारतीय क्रिकेट टीम की हवा के बारे में भूल जाएं और एशिया कप फाइनल में निडर क्रिकेट खेले।

    बता दें कि भारतीय टीम ने मौजूदा एशिया कप में दो बार पाकिस्‍तान को धूल चटाई है। भारत ने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान को लीग मैच में 7 विकेट और फिर सुपर-4 राउंड में 6 विकेट से मात दी। रावलपिंडी एक्‍सप्रेस के नाम से मशहूर अख्‍तर ने बताया कि एक ऐसी चीज है, जिससे भारत को हराया जा सकता है।

    शोएब अख्‍तर ने क्‍या कहा

    हमें इस मानसिकता को तोड़ना होगा। भारतीय टीम के आस-पास जो हवा बनी है, उससे बाहर निकलना होगा। बांग्‍लादेश के खिलाफ जिस मानसिकता के साथ क्रिकेट खेली, उसी के साथ फाइनल में खेलना होगा। भारत पर हावी होना पड़ेगा। इस तरह का बर्ताव अपनाने की जरुरत है। और कृपया याद रखे, हमें इतना नहीं सोचना कि 20 ओवर करने हैं। नहीं। हमें उन्‍हें आउट करना होगा।

    जब आप उन्‍हें आउट करेंगे तो भारत को एहसास होगा कि उन्‍हें रन बनाने के लिए लड़ना होगा। उन्‍हें मु्फ्त में रन नहीं मिलेंगे। पाकिस्‍तान को आगे बढ़ने की जरुरत है। भूलना होगा कि भारत नंबर-1 टीम है। हमारे पास नंबर-1 तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी है। हारिस रउफ जैसा तेज गेंदबाज है। अगर आप आक्रामक होकर खेलोगे तो कोई चिंता नहीं है।

    भारत की चिंता बढ़ेगी

    शोएब अख्‍तर ने पीटीवी स्‍पोर्ट्स के गेम ऑन है शो पर कहा कि पाकिस्‍तानी गेंदबाज अगर अभिषेक शर्मा को जल्‍द आउट कर लें तो भारत को मुश्किल में डाल देंगे। उन्‍होंने कहा कि अगर पाकिस्‍तान ने शर्मा को जल्‍दी आउट कर लिया तो भारत पर दबाव डालने में कामयाब हो जाएंगे।

    पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, 'अभिषेक शर्मा का विकेट जल्‍दी निकालना होगा। हम गुड लेंथ बॉल पर बाउंड्री स्‍वीकार कर सकते हैं। अच्‍छी गेंद पर बाउंड्री को झेल सकते हैं। ऐसा नहीं कि अभिषेक सारे शॉट सही खेल रहे हैं। इस टूर्नामेंट में कई मिस टाइम शॉट वो खेल चुके हैं। अगर आपने अभिषेक को पहले दो ओवर में आउट किया तो भारत मुश्किल में आ जाएगा। भारतीय टीम पर दबाव होगा।'

