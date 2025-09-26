पाकिस्‍तान ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड में बांग्‍लादेश को 11 रन से मात देकर फाइनल में अपनी जगह पक्‍की की। भारत और पाकिस्‍तान के बीच एशिया कप की खिताबी जंग होगी। बहरहाल बांग्‍लादेश के खिलाफ मैच के दौरान पाकिस्‍तान के मोहम्‍मद हैरिस से एक बड़ी गलती हुई जिसके कारण टीम को नुकसान सहना पड़ा। शाहीन अफरीदी और हारिस रउफ ने पाकिस्‍तान को शर्म से बचाया।

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पाकिस्‍तान ने अपने बल्‍लेबाज मोहम्‍मद हैरिस की एक गलती के बावजूद बांग्‍लादेश को 11 रन से मात देकर एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह पक्‍की की। हैरिस की गलती पाकिस्‍तान को भारी पड़ी क्‍योंकि चुनौतीपूर्ण मैच में उसे एक रन का नुकसान सहना पड़ा।

बता दें कि सुपर-4 राउंड के मैच में पाकिस्‍तान ने पहले बल्‍लेबाजी करके 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 135 रन बनाए। फिर शाहीन अफरीदी और हारिस रउफ (तीन-तीन विकेट) ने बांग्‍लादेश को 124/9 के स्‍कोर पर रोक दिया। हैरिस की गलती पाकिस्‍तान की पारी के 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्‍मद हैरिस ने गलती की। कप्‍तान सलमान अली आगा के साथ बल्‍लेबाजी करते समय हैरिस ने पहला रन पूरा नहीं लिया और दूसरा रन लेने के दौड़ पड़े। इस कारण अंपायर ने शॉर्ट रन दिया और पाकिस्‍तान के खाते में दो के बजाय केवल एक रन जुड़ा।

bro I can't w this team 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/kkrien2g2b — MALIK (@MALIK152_0) September 25, 2025 यह घटना ऐसी रही कि मेहदी हसन की गेंदबाजी पर सलमान ने लांग ऑन की दिशा में शॉट खेला। बल्‍लेबाजों ने पहला रन पूरा किया। सलमान ने दूसरा रन लेने का कॉल किया, लेकिन हैरिस ने शुरुआत में मना किया। ऋषाद हुसैन के हाथ से गेंद फिसली तो बल्‍लेबाजों ने दूसरा रन पूरा किया। रीप्‍ले में दिखा कि हैरिस ने पहला रन पूरा नहीं किया क्‍योंकि उन्‍होंने अपना बल्‍ला क्रीज के अंदर नहीं रखा।

फील्डिंग में भी गलती पाकिस्‍तान के हंसी का पात्र बनने का सिलसिला बल्‍लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी देखने को मिला। सैफ हसन को सैम अयूब रन आउट करने से चूक गए क्‍योंकि किसी अन्‍य खिलाड़ी ने बैक-अप नहीं किया। खैर, इतनी गलतियों के बावजूद भी पाकिस्‍तान की टीम मैच जीतने में कामयाब रही।