    PAK vs BAN: पाकिस्‍तानी खिलाड़ी से हुई 'भारी मिस्‍टेक', बांग्‍लादेश के खिलाफ टीम को झेलना पड़ा नुकसान - Video

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 01:49 PM (IST)

    पाकिस्‍तान ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड में बांग्‍लादेश को 11 रन से मात देकर फाइनल में अपनी जगह पक्‍की की। भारत और पाकिस्‍तान के बीच एशिया कप की खिताबी जंग होगी। बहरहाल बांग्‍लादेश के खिलाफ मैच के दौरान पाकिस्‍तान के मोहम्‍मद हैरिस से एक बड़ी गलती हुई जिसके कारण टीम को नुकसान सहना पड़ा। शाहीन अफरीदी और हारिस रउफ ने पाकिस्‍तान को शर्म से बचाया।

    मोहम्‍मद हैरिस अपनी टीम को 1 रन नहीं दिला सके

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पाकिस्‍तान ने अपने बल्‍लेबाज मोहम्‍मद हैरिस की एक गलती के बावजूद बांग्‍लादेश को 11 रन से मात देकर एशिया कप 2025 के फाइनल में जगह पक्‍की की। हैरिस की गलती पाकिस्‍तान को भारी पड़ी क्‍योंकि चुनौतीपूर्ण मैच में उसे एक रन का नुकसान सहना पड़ा।

    बता दें कि सुपर-4 राउंड के मैच में पाकिस्‍तान ने पहले बल्‍लेबाजी करके 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 135 रन बनाए। फिर शाहीन अफरीदी और हारिस रउफ (तीन-तीन विकेट) ने बांग्‍लादेश को 124/9 के स्‍कोर पर रोक दिया।

    हैरिस की गलती

    पाकिस्‍तान की पारी के 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्‍मद हैरिस ने गलती की। कप्‍तान सलमान अली आगा के साथ बल्‍लेबाजी करते समय हैरिस ने पहला रन पूरा नहीं लिया और दूसरा रन लेने के दौड़ पड़े। इस कारण अंपायर ने शॉर्ट रन दिया और पाकिस्‍तान के खाते में दो के बजाय केवल एक रन जुड़ा।

    यह घटना ऐसी रही कि मेहदी हसन की गेंदबाजी पर सलमान ने लांग ऑन की दिशा में शॉट खेला। बल्‍लेबाजों ने पहला रन पूरा किया। सलमान ने दूसरा रन लेने का कॉल किया, लेकिन हैरिस ने शुरुआत में मना किया। ऋषाद हुसैन के हाथ से गेंद फिसली तो बल्‍लेबाजों ने दूसरा रन पूरा किया। रीप्‍ले में दिखा कि हैरिस ने पहला रन पूरा नहीं किया क्‍योंकि उन्‍होंने अपना बल्‍ला क्रीज के अंदर नहीं रखा।

    फील्डिंग में भी गलती

    पाकिस्‍तान के हंसी का पात्र बनने का सिलसिला बल्‍लेबाजी के बाद गेंदबाजी में भी देखने को मिला। सैफ हसन को सैम अयूब रन आउट करने से चूक गए क्‍योंकि किसी अन्‍य खिलाड़ी ने बैक-अप नहीं किया। खैर, इतनी गलतियों के बावजूद भी पाकिस्‍तान की टीम मैच जीतने में कामयाब रही।

    पाकिस्‍तान की टीम एशिया कप 2025 फाइनल में चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत से भिड़ेगी। एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहला मौका होगा, जब भारत-पाकिस्‍तान फाइनल में आमने-सामने होंगे। वैसे, भारतीय टीम ने मौजूदा एशिया कप के लीग व सुपर-4 राउंड में पाकिस्‍तान को पटखनी दी थी।

