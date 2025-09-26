Language
    PAK vs BAN: 'हंसी उड़वाए' बिना नहीं रह सकता पाकिस्‍तान, बांग्‍लादेश के खिलाफ इस नादानी का कोई बहाना नहीं - Video

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:11 AM (IST)

    पाकिस्‍तान ने एशिया कप 2025 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। हालांकि अपनी लचर फील्डिंग के कारण एक बार फिर पाकिस्‍तान टीम हंसी का पात्र बनी। बांग्‍लादेशी बल्‍लेबाज को रन आउट करने का बेहद आसान मौका गंवाने के कारण पाकिस्‍तान की सोशल मीडिया पर जबरदस्‍त किरकिरी हुई। इस पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

    पाकिस्‍तान ने रन आउट का आसान मौका गंवाया (Pic Credit- Fancode Screengrab)

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम की खराब फील्डिंग का इतिहास रहा है। अब तो यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्‍तान टीम अपनी हंसी उड़वाए बिना नहीं रह सकती है।

    एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड में गुरुवार को बांग्‍लादेश के खिलाफ एक बार फिर पाकिस्‍तान टीम अपनी खराब फील्‍डिंग के कारण ट्रोलिंग का शिकार हुई।

    यह घटना बांग्‍लादेश की पारी के पांचवें ओवर की है। शाहीन अफरीदी की गेंद पर तौहिद ह्दय ने बैकवर्ड प्‍वाइंट की दिशा में शॉट खेला। सैम अयूब ने डाइव लगाकर शानदार फील्डिंग की। उन्‍होंने देखा कि नॉन स्‍ट्राइकर पिच की आधी से ज्‍यादा दूरी तय कर चुके थे।

    अयूब ने थ्रो किया, लेकिन कोई खिलाड़ी बैकअप करने के लिए नॉन स्‍ट्राइकर्स छोर पर मौजूद नहीं था। क्रिकेट में इसे बेसिक कहा जाता है कि अगर कोई थ्रो कर रहा हो तो उस छोर पर दूसरा फील्‍डर पहुंचकर गेंद पकड़ता है। पाकिस्‍तान की इस गलती का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बना।

    हिट तो यह थी कि मिड ऑन का फील्‍डर गेंद पकड़ने के लिए आया, तो उसने डाइव लगाकर थ्रो करने की कोशिश की, लेकिन बल्‍लेबाज तब तक दोबारा नॉन स्‍ट्राइकर्स एंड पर पहुंच चुका था। बेसिक क्रिकेट की कमी के चलते पाकिस्‍तान टीम हंसी का पात्र बनी। सोशल मीडिया पर उनकी जमकर खिल्‍ली उड़ी।

    देखें वीडियो

    फैंस के जबरदस्‍त रिएक्‍शंस

    बांग्‍लादेश नहीं उठा पाई फायदा

    सैफ हसन को जीवनदान जरूर मिला, लेकिन वो इसका फायदा नहीं उठा सके। अगले ओवर में वो हारिस रउफ का शिकार बनकर पवेलियन लौट गए।

    बांग्‍लादेश की टीम मैच में भी दम नहीं दिखा सकी और 11 रन से मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। पाकिस्‍तान ने एशिया कप 2025 के फाइनल में प्रवेश किया, जहां उसका सामना चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत से होगा।

    याद दिला दें कि भारतीय टीम ने मौजूदा टूर्नामेंट में दो बार पाकिस्‍तान को एकतरफा अंदाज में मात दी। सबसे पहले दोनों टीमें लीग चरण में भिड़ी, जहां भारत ने 25 गेंदें शेष रहते सात विकेट से जीत दर्ज की।

    इसके बाद दोनों टीमों की भिड़ंत सुपर-4 राउंड में हुई। तब सूर्यकुमार यादव के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम ने 7 गेंदें शेष रहते छह विकेट से मैच जीता। एशिया कप के 41 साल में पहली बार फाइनल में भारत आमने-सामने होंगे।

