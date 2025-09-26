PAK vs BAN: 41 साल में पहली बार एशिया कप के फाइनल में भारत से भिड़ेगा पाकिस्तान, बांग्लादेश के टूट गए अरमान

एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच खिताबी जंग होगी। 28 सितंबर को यह मुकाबला खेला जाएगा। गुरुवार 25 सितंबर को पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम ने आठ विकेट पर 135 रन बनाए। इससे जवाब में बांग्लादेश 124 रन ही बना सका।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा। गुरुवार, 25 सितंबर को पाकिस्तान ने करो या मरो के मुकाबले में बांग्लादेश को 11 रन से हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया। 28 सितंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। उस दिन तय होगा कि एशिया का बादशाह कौन है?

मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 8 विकेट के नुकसान पर 135 बनाए। इसके जवाब में बांग्लादेश 9 विकेट के नुकसान पर 124 रन ही बना सका। गेंदबाजों ने टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की। 1984 से आयोजित हो रहे टूर्नामेंट में पहली बार भारत और पाकिस्तान फाइनल में आमने-सामने होंगे।

शुरुआत से ही लड़खाई टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत बेहद खराब रही। परवेज हुसैन इमोन बिना खाता खोले पहले ही ओवर में आउट हो गए। तौहीद हृदय भी कुछ खास नहीं कर पाए और 5 बनाकर अफरीदी का शिकार बने। सैफ हसन 18 रन बनाकर रऊफ का शिकार बने।

बांग्लादेश ने 63 के स्कोर पर अपने पांच विकेट गंवा दिए थे और 100 तक पहुंचते-पहुंचते सात बल्लेबाज डग आउट में पहुंच गए। शमीम हुसैन ने 25 गेंद पर 30 रन की पारी खेली। वह जब तक क्रीज पर थे बांग्लादेश की उम्मीद जिंदा थी। उनके आउट होते ही टीम की उम्मीद भी धरासाई हो गई। शाहीन अफरीदी और रऊफ को तीन-तीन विकेट मिले।

गेंदबाजों ने किया कमाल इससे पहले बांग्लादेश के गेंदबाजों ने लगातार दूसरे दिन उमस भरे हालात में शानदार प्रदर्शन किया और एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप को 135 रन पर आठ विकेट तक सीमित कर दिया। हालांकि, यह स्कोर उतना खराब नहीं माना जा सकता, क्योंकि पिच पर शाट खेलना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था।

सीनियर गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान (1/33), तस्कीन अहमद (3/28) और लेग-स्पिनर रिशाद हुसैन (2/18) ने टर्न और धीमी पिच का पूरा फायदा उठाया। नतीजा यह रहा कि पाकिस्तान के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए कि पारी को कैसे संभालना है।

मोहम्मद हारिस ने लड़ी लड़ाई मोहम्मद हारिस (31) ने एक बार फिर साहसिक पारी खेलकर पाकिस्तान की उम्मीदें बनाए रखीं। वहीं, शाहीन शाह अफरीदी (19) ने दो छक्के लगाए और मोहम्मद नवाज (25) ने भी अहम योगदान दिया, जबकि एक समय तो लग रहा था कि पाकिस्तान 100 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगा।

पारी की शुरुआत प्रारंभिक बल्लेबाज साहिबजादा फरहान (4) के विकेट से हुई, जो तस्कीन अहमद की उछाल लेती गेंद पर कट लगाने के प्रयास में रिशाद हुसैन को कैच दे बैठे। यह तस्कीन का टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100वां विकेट था।