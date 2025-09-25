PAK vs BAN: सैम अयूब का 'शून्य पर सवार हूं' वाला दौर जारी, शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

पाकिस्तान के युवा स्टार बल्लेबाज सैम अयूब ने T20I में शाहिद अफरीदी के शर्मनाक रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एशिया कप के सुपर-4 में बांग्लादेश के खिलाफ जैसे ही शून्य पर आउट हुए अयूब अफरीदी से आगे निकल गए। वो कुल 9 बार इस फॉर्मेट में शून्‍य पर आउट होने वाले पाकिस्तान के दूसरे बैटर बन गए हैं।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान ने सलामी बल्‍लेबाज सैम अयूब से एशिया कप 2025 में दमदार बल्लेबाजी करने की उम्मीद लगाई थी। इस युवा बैटर को बाबर आजम का रिप्‍लेसमेंट माना जा रहा था। हालांकि, इस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाकर अपनी थू-थू करवा ली है।

बात दें कि पाकिस्‍तान के दिग्‍गज यह कहने से भी नहीं चूके थे क‍ि सैम अयूब एशिया कप में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को छह छक्के लगाएंगे। छक्‍के लगाना तो दूर यह बैटर इस एशिया कप के अपने छठे मैच में चौथी बार डक पर आउट हुआ। इसके साथ ही सैम अयूब ने विस्‍फोटक बैटर शाहिद अफरीदी का शर्मिंदा कर देने वाला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।

शाहिद अफरीदी को छोड़ा पीछे गौरतलब हो कि शाहिद अफरीदी अपने पूरे T20I करियर के दौरान कुल 8 बार शून्‍य पर आउट हुए थे। वहीं, बांग्लादेश के खिलाफ सैम अयूब 9वीं बार बिना खाता खोले आउट हुए। खासबात यह है कि शाहिद अफरीदी ने कुल 90 मैच खेलकर आठ बार शून्‍य बनाए।

वहीं, सैम अयूब उनसे आधे यानी महज 45वें मैच में ही उनका शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़ डाला। इस लिस्ट में पाकिस्‍तान के लिए उमर अकमल सबसे आगे हैं, जो सबसे ज्‍यादा यानी 10 बार बिना खाता खोले टी20I में डगआउट पर लौटे हैं।