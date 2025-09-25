Language
    PAK vs BAN: सैम अयूब का 'शून्य पर सवार हूं' वाला दौर जारी, शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 09:21 PM (IST)

    पाकिस्तान के युवा स्टार बल्लेबाज सैम अयूब ने T20I में शाहिद अफरीदी के शर्मनाक रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एशिया कप के सुपर-4 में बांग्लादेश के खिलाफ जैसे ही शून्य पर आउट हुए अयूब अफरीदी से आगे निकल गए। वो कुल 9 बार इस फॉर्मेट में शून्‍य पर आउट होने वाले पाकिस्तान के दूसरे बैटर बन गए हैं।

    सैम अयूब ने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा।

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान ने सलामी बल्‍लेबाज सैम अयूब से एशिया कप 2025 में दमदार बल्लेबाजी करने की उम्मीद लगाई थी। इस युवा बैटर को बाबर आजम का रिप्‍लेसमेंट माना जा रहा था। हालांकि, इस पाकिस्तानी बल्लेबाज ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाकर अपनी थू-थू करवा ली है।

    बात दें कि पाकिस्‍तान के दिग्‍गज यह कहने से भी नहीं चूके थे क‍ि सैम अयूब एशिया कप में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को छह छक्के लगाएंगे। छक्‍के लगाना तो दूर यह बैटर इस एशिया कप के अपने छठे मैच में चौथी बार डक पर आउट हुआ। इसके साथ ही सैम अयूब ने विस्‍फोटक बैटर शाहिद अफरीदी का शर्मिंदा कर देने वाला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है।

    शाहिद अफरीदी को छोड़ा पीछे

    गौरतलब हो कि शाहिद अफरीदी अपने पूरे T20I करियर के दौरान कुल 8 बार शून्‍य पर आउट हुए थे। वहीं, बांग्लादेश के खिलाफ सैम अयूब 9वीं बार बिना खाता खोले आउट हुए। खासबात यह है कि शाहिद अफरीदी ने कुल 90 मैच खेलकर आठ बार शून्‍य बनाए।

    वहीं, सैम अयूब उनसे आधे यानी महज 45वें मैच में ही उनका शर्मनाक रिकॉर्ड तोड़ डाला। इस लिस्ट में पाकिस्‍तान के लिए उमर अकमल सबसे आगे हैं, जो सबसे ज्‍यादा यानी 10 बार बिना खाता खोले टी20I में डगआउट पर लौटे हैं।

    टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक शून्य-

    • 10 - उमर अकमल (79 पारी)
    • 9 - सैम अयूब (45 पारी)*
    • 8 - शाहिद अफरीदी (90 पारी)

    पाकिस्तान ने किया सरेंडर

    मैच की बात करें तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान पर पूरी तरह से नकेल कसी। टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। पहले दो ओवर में पाकिस्तान ने दो विकेट गंवाए। साथ ही पावरप्ले में मात्र 27 रन बनाए। वहीं, 10 ओवर में महज 46 रन ही बना सके और चार विकेट गंवा दिए।

