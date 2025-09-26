Language
    PAK Vs BAN: 'हमें पता है फाइनल में क्या...', जीत पर बरसाती मेंढक की तरह उछला पाक कप्तान, भारत को दे बैठा धमकी!

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 06:44 AM (IST)

    बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद सलमान से भारत-पाकिस्तान के फाइनल मुकाबले को लेकर सवाल पूछा गया। इस सलमान आगा ने कहा कि उन्हें और टीम को पता है कि फाइनल में क्या करना है। सलमान यहीं नहीं रूके। उन्होंने पिछली दो हार की खींझ निकालते हुए भारत को धमकी दे डाली।

    सलमान अली आगा ने फाइनल को लेकर कही बड़ी बात।

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 के सुपर-4 मुकाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराया। जीत के साथ पाकिस्तान ने फाइनल का टिकट हासिल किया। 41 साल के टूर्नामेंट के इतिहास में यह पहली बार होगा जब भारत और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में आमने-सामने होंगे। जीत की खुशी में पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने बड़ा बयान दिया।

    मैच प्रेजेंटेशन के दौरान सलमान से भारत-पाकिस्तान के फाइनल मुकाबले को लेकर सवाल पूछा गया। इस सलमान आगा ने कहा कि उन्हें और टीम को पता है कि फाइनल में क्या करना है। सलमान यहीं नहीं रूके। उन्होंने पिछली दो हार की खींझ निकालते हुए भारत को धमकी दे डाली।

    शाहीन और रऊफ की तारीफ की

    सलमान आगा ने कहा, अगर आप इस तरह के मैच जीतते हो तो यह तय है कि यह आपका दिन था। शाहीन और हारिस ने जिस तरह की गेंदबाजी की, वह कमाल की थी। हारिस कमाल के प्लेयर हैं। वह निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हैं। हमें अपनी बल्लेबाजी पर काम करना होगा। फाइनल से पहले हम निश्चित रूप से उस पर काम करेंगे।

    भारत को हराने की कही बात

    आगा ने आगे कहा, हम अपनी फील्डिंग पर पिछले तीन महीने से काफी काम कर रहे हैं। माइक हेसन ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप अच्छी फील्डिंग नहीं करेंगे तो टीम में आपको जगह नहीं मिलेगी। हमें पता है कि हमें फाइनल में क्या करना है। हम कोशिश करेंगे कि फाइनल में उनकी टीम को हराया जाए।

    दो बार हार चुका है पाक

    बता दें कि एशिया कप 2025 में ही भारत ने दो बार पाकिस्तान को दो बार पटखनी दे चुका है। इसका बदला पाकिस्तान हर हाल में लेना चाहेगा। वहीं, 1984 से आयोजित हो रहे टूर्नामेंट के इतिहास में यह पहली बार है कि भारत और पाकिस्तान की टीम एशिया कप के फाइनल में भिड़ेंगी।

    135 का स्कोर किया डिफेंड

    बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह की वापसी करते हुए इस मैच को जीता है। वह एक बड़े आत्मविश्वास के साथ फाइनल में पहुंचेंगे। बांग्लादेश की टीम ने इस मैच पहले 10 ओवर में ही काफी हद तक अपनी तरफ झुका लिया था लेकिन खराब फील्डिंग और गलत शॉट चयन ने उन्हें मैच में पीछे कर दिया। पाकिस्तान ने 135 का स्कोर डिफेंड कर दिया।

