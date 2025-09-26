Language
    IND vs SL Preview: फाइनल से पहले आज 'अंतिम अभ्यास' करेगी टीम इंडिया, सुपर-4 मुकाबले में श्रीलंका से होगा सामना

    By Digital Desk Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 07:00 AM (IST)

    IND vs SL Preview रविवार को भारतीय टीम अपना 12वां एशिया कप फाइनल खेलेगी और उससे पहले सुपर-4 चरण के अंतिम मैच में शुक्रवार को श्रीलंका से भिड़ेगी। श्रीलंका पहले ही फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है और यह मुकाबला केवल औपचारिक भर है लेकिन फाइनल से पहले भारत के पास अपनी कमियों को दूर करने का अंतिम मौका होगा।

    छठी जीत पर होगी भारत की नजर।

     अभिषेक त्रिपाठी, जागरणदुबई : रविवार को भारतीय टीम अपना 12वां एशिया कप फाइनल खेलेगी और उससे पहले सुपर-4 चरण के अंतिम मैच में शुक्रवार को श्रीलंका से भिड़ेगी। श्रीलंका पहले ही फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है और यह मुकाबला केवल औपचारिक भर है, लेकिन फाइनल से पहले भारत के पास अपनी कमियों को दूर करने का अंतिम मौका होगा।

    अब टीम को प्रयोग की रणनीति छोड़कर स्थायी संयोजन पर ध्यान देना होगा। ओमान के विरुद्ध पिछले मुकाबले में कई बदलाव किए गए थे, जिसका असर यह रहा कि भारत हारते-हारते जीती थी। उस मैच में कप्तान सूर्यकुमार बल्लेबाजी करने नहीं उतरे थे। इसी तरह बांग्लादेश के विरुद्ध भी टीम ने अलग प्रयोग किए। शिवम दुबे को तीसरे नंबर पर भेजा गया, लेकिन वे तीन गेंद पर सिर्फ दो रन बनाकर आउट हो गए। वहीं, स्टार बल्लेबाज संजू सैमसन को मौका नहीं मिला। अब भारत को प्रयोगों के बजाय मजबूत संयोजन से उतरना होगा।

    जितेश को मिल सकता है मौका

    मध्यक्रम में संजू सैमसन की असफलता मुख्य कोच गौतम गंभीर की चिंता का सबब होगी और भारतीय टीम प्रबंधन श्रीलंका के विरुद्ध शुक्रवार को एशिया कप सुपर-4 चरण के आखिरी मुकाबले में जितेश शर्मा को आजमा सकता है। भारत की बांग्लादेश पर जीत के साथ ही श्रीलंका फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया, जिसे सुपर-4 में बांग्लादेश और पाकिस्तान ने भी हराया था।

    पूरी संभावना है कि रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। भारतीय बल्लेबाजी क्रम में सैमसन फिट होते नहीं दिख रहे। भारतीय टीम के लिए चिंता का दूसरा कारण टूर्नामेंट में अभी तक 12 कैच छूटना भी है जिनमें से पांच बांग्लादेश के खिलाफ छूटे। बड़े मैचों में इस तरह की कोताही की गुंजाइश नहीं रहती और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने भी स्वीकार किया कि इस विभाग में सुधार करना होगा। चक्रवर्ती की गेंदों पर भी कई कैच छूटे हैं।

    सैमसन को शीर्ष सात में भी नहीं उतारा

    बांग्लादेश के विरुद्ध मैच में सैमसन को बल्लेबाजी में शीर्ष सात में भी नहीं उतारा गया और अब सवाल उठता है कि अगर वह अक्षर पटेल के पहले भी आने के लायक नहीं हैं तो टीम में क्या कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर शिवम दुबे को उतारना समझ में आता है, क्योंकि कलाई के स्पिनरों को वह बखूबी खेलते हैं लेकिन मध्यक्रम में बायां-दायां संयोजन रखने के लिए यह सही नहीं था। हार्दिक पांड्या को उनसे पहले बाएं हाथ के दो बल्लेबाजों तिलक वर्मा और अक्षर के साथ भेजा गया।

    तीसरे नंबर पर मिल सकता है मौका

    फील्डिंग कोच रियान टेन डोइशे ने कहा था कि संजू अभी देख रहा है कि पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी कैसे करनी है। ऐसी भी संभावना है कि सैमसन को श्रीलंका के विरुद्ध औपचारिकता के मैच में तीसरे नंबर पर उतारा जाए। समझा जाता है कि शीर्षक्रम के बल्लेबाज के तौर पर सैमसन के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें बाहर नहीं किया जा रहा, लेकिन इस प्रारूप में हर खिलाड़ी की अपनी भूमिका है।

    जितेश शर्मा मध्यक्रम के बल्लेबाज होने के साथ फिनिशर भी हैं। जितेश ने आईपीएल में पांचवें नंबर पर 18 पारियों में 374 रन बनाए, जबकि छठे नंबर पर 15 पारियों में 384 रन जोड़े। सातवें नंबर पर उन्होंने सात पारियों में 178 से ऊपर की स्ट्राइक रेट से 136 रन बनाए हैं। श्रीलंका के विरुद्ध मैच में जसप्रीत बुमराह को भी आराम दिया जा सकता है अगर वह इसके इच्छुक हैं।

    भारतीय टीम 

    सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह।

    श्रीलंका टीम

    चरित असलंका (कप्तान), पथुम निसंका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानिदु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, जेनिथ लियानगे, चमिका करुणारत्ने, डुनिथ वेलालागे, वानिंदु हसरंगा, महेश तीक्ष्णा, दुष्मंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना।

    भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप हेड टू हेड

    • कुल मैच: 23
    • भारत जीता: 12
    • श्रीलंका जीता: 11

