स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 में भारतीय टीम एक के बाद एक जीत दर्ज करती जा रही है और अब फाइनल में जगह पक्‍की कर चुकी है। ग्रुप स्‍टेज में भारतीय टीम ने अपने सभी मुकाबले जीते। सुपर-4 के अपने पहले मैच में भारत ने पाकिस्‍तान को मात दी।

इसके बाद टीम इंडिया ने बांग्‍लादेश को रौंदकर फाइनल में एंट्री ली। अपने सुपर-4 के आखिरी मैच में भारतीय टीम का सामना श्रीलंका से होगा। इस मैच की जीत हार का भारतीय टीम पर कोई असर नहीं होगा। ऐसे में हेड कोच गौतम गंभीर और कप्‍तान सूर्यकुमार यादव 2 बदलाव कर सकते हैं।

शर्मा ने बनाए सर्वाधिक रन ओपनिंग जोड़ी से छेड़छाड़ की कोई संभावना नजर नहीं आती है। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल भारत को अच्‍छी शुरुआत दे रहे हैं। अभिषेक शर्मा टूर्नामेंट में सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले बल्‍लेबाज हैं। उन्‍होंने 5 मुकाबलों में 248 रन बनाए हैं। वहीं गिल अब तक 111 न बना चुके हैं।

3 नंबर पर कप्‍तान सूर्यकुमार यादव उतर सकते हैं। स्‍काई की फॉर्म भारत के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में अगर उनके पास फाइनल से पहले फॉर्म में वापसी का अच्‍छा मौका है। उन्‍होंने 4 मैच में 59 रन ही बनाए हैं। इसमें पाकिस्‍तान के खिलाफ नाबाद 47 रन की पारी भी शामिल है।

शिवम दुबे हो सकते बाहर 4 नंबर पर तिलक वर्मा और 5 पर विकेटकीपर संजू सैमसन को उतारा जा सकता है। नंबर 6 पर रिंकू सिंह को भेजा जा सकता है। वह शिवम दुबे की जगह ले सकते हैं। बांग्‍लादेश के खिलाफ शिवम फेल रहे थे और उन्‍होंने 3 गेंदों पर 2 रन बनाए थे। दुबे को महेंद्र सिंह धोनी का खास माना जाता है। आईपीएल में वह चेन्‍नई सुपर किंग्‍स की ओर से खेलते हैं।

शानदार लय में चल रहे हार्दिक पांड्या 7 नंबर मैदान में आ सकते हैं। हालांकि, उन्‍हें बल्‍लेबाजी में प्रमोट भी किया जा सकता है। स्पिन गेंदबाजी की कमान अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के हाथों में रह सकती है। कुलदीप टूर्नामेंट में टॉप विकेट टेकर हैं।