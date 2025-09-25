Exclusive: BCCI ने की PAK खिलाड़ियों की शिकायत, भड़काऊ इशारे करना हारिस-फरहान को पड़ेगा महंगा! सूर्या से भी मांगा जवाब

भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय टीम ने 21 सितंबर को हुए सुपर-4 के मैच में साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ की उकसावे वाली अभद्र हरकतों को लेकर मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं 14 सितंबर को खेले गए मैच में सूर्यकुमार यादव से मैच रेफरी ने जवाब मांगा है।

अभिषेक त्रिपाठी, दुबई। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय टीम ने एशिया कप के लीग मैच में पाकिस्तान को सात विकेट से और सुपर-4 के मैच में 6 विकेट से हराया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 14 सितंबर के मैच को लेकर आईसीसी को भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव की दो शिकायतें की थीं जिसके बाद मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने भारतीय कप्तान से जवाब मांगा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, भारतीय टीम ने 21 सितंबर को हुए सुपर-4 के मैच में साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ की उकसावे वाली अभद्र हरकतों को लेकर मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भारतीय टीम ने रऊफ और फरहान के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। रविवार को हुए मैच में फरहान ने अर्धशतक लगाने के बाद बल्ले से 'गन सेलिब्रेशन' किया था तो हारिस रऊफ ने संजू सैमसन का विकेट लेने के बाद आक्रामकता दिखाई थी।

अभिषेक और गिल से हुई बहस यही नहीं वह अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल से भिड़े भी थे। इसको लेकर बीसीसीआई ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीसीसीआई के एक पदाधिकारी ने कहा कि मैदान पर इस तरह की हरकतें खेल भावना के विपरीत हैं। हमने इसको लेकर एंडी पायक्राफ्ट से शिकायत की है और हम कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। पायक्राफ्ट को आधिकारिक शिकायत तो की ही गई है, साथ ही रऊफ और साहिबजादा के वीडियो भी मेल में अटैच करके भेजे गए हैं।

साहिबजादा ने मनाया विवादित जश्न इसके साथ शिकायत में मैच के बाद साहिबजादा द्वारा की गई प्रेस कांफ्रेंस का भी उल्लेख किया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वह महज जश्न का एक पल था। मैं अर्धशतक जमाने के बाद ज्यादा जश्न नहीं मनाता, लेकिन अचानक मेरे जेहन में आया कि आज जश्न मनाते हैं। मैंने वही किया। मुझे नहीं पता कि लोग इसे कैसे लेंगे। मुझे इसकी परवाह नहीं है।

बीसीसीआई ने जताई आपत्ति बीसीसीआई का मानना है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया और उन्होंने पहले ही कहा है कि उसे इस बात का पछतावा नहीं है। भारतीय टीम की तरफ से पूरा डोजियर बनाकर पायक्राफ्ट को भेजा गया है।एशिया कप जब से शुरू हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच मैदान पर तनाव चरम पर है। 14 सितंबर के मुकाबले में भारतीय टीम द्वारा हाथ न मिलाए जाने के बाद से पाकिस्तानी टीम और उनका बोर्ड तिलमिलाया हुआ है। मैदान और मैदान के बाहर इसका असर दिख रहा है।

पीसीबी ने सूर्यकुमार यादव को लेकर आईसीसी से दो शिकायत की हैं। एक टॉस के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाने को लेकर और दूसरा उनकी प्रेस कांफ्रेंस को लेकर। इसको लेकर आईसीसी की कमेटी ने जांच की थी। मालूम हो कि पाकिस्तान ने इससे पहले मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट से भी शिकायत की थी लेकिन उन्होंने उनकी कोई मांग नहीं मानी थी जिसके बाद पाकिस्तान ने यूएई के विरुद्ध लीग मैच का बहिष्कार करने की धमकी दी थी।

पाकिस्तान ने किया नाटक इतना ही नहीं यूएई के विरुद्ध पाकिस्तानी टीम करीब एक घंटे की देरी से स्टेडियम पहुंची थी। इसके अलावा पीसीबी ने रविवार को भारत के विरुद्ध सुपर-4 चरण के मुकाबले से पहले होने वाली प्रेस कांफ्रेंस भी रद कर दी थी। इसके बाद सुपर-4 के मैच में रऊफ और फरहान का जश्न मनाना पाकिस्तानियों की हताशा को दर्शाने के लिए काफी था।

सूर्य से मांगा जवाब इस बीच आइसीसी ने पीसीबी की शिकायत पर दो रिपोर्ट मैच रेफरी रिची रिचर्डसन को भेजी हैं जिसके बाद उनकी तरफ से भारतीय टीम को एक ई-मेल दिया गया है। इस मेल में लिखा गया है कि मुझे आइसीसी ने दो रिपोर्ट हैंडल करने को भेजी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सूर्यकुमार यादव के मैच प्रजेंटेशन और प्रेस कान्फ्रेंस में दिए गए बयान को लेकर दो शिकायतें दर्ज कराई थीं।