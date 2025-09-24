Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs PAK: 'हमारा काम...' रऊफ और फरहान के भड़काऊ इशारे पर शाहीन अफरीदी ने तोड़ी चुप्पी, भारत को हराने की कही बात

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:47 PM (IST)

    एशिया कप 2025 के सुपर-4 में पिछले रविवार को भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई थी। मैच के दौरान साहिबजादा फरहान और हारिश रऊफ ने मैदान पर भड़काऊ इशारे किए थे। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने 21 सितंबर को भारत के खिलाफ दुबई में अर्धशतक जमाने के बाद गनशॉट सेलिब्रेशन किया था। दूसरी ओर हारिस रऊफ ने दर्शकों की तरफ 6-0 का इशारा किया था।

    prefferd source google
    Hero Image
    शाहीन अफरीदी ने भड़काऊ इशारों पर तोड़ी चुप्पी। फाइल फोटो

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान सुपर-4 मुकाबला एक ऐसी जंग साबित हुआ जो सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर बल्ले और गेंद तक सीमित नहीं थी। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की पाकिस्तानी जोड़ी के मैदान पर किए गए भड़काऊ इशारों ने सोशल मीडिया पर खूब प्रतिक्रियाएं बटोरीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने 21 सितंबर को भारत के खिलाफ दुबई में अर्धशतक जमाने के बाद 'गनशॉट सेलिब्रेशन' किया था। दूसरी ओर हारिस रऊफ ने दर्शकों की तरफ 6-0 का इशारा किया था। इसी दौरान उन्होंने अपने हाथ से प्लेन के गिरने जैसा इशारा भी किया।

    शाहीन अफरीदी ने दिया जवाब

    कई क्रिकेट पंडितों और फैंस ने इस जोड़ी की अपरिपक्व हरकतों की आलोचना की। बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप के अपने आखिरी सुपर-4 मैच की पूर्व संध्या पर टीम के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी से मैदान पर रऊफ और फरहान के भड़काऊ इशारों के बारे में पूछा गया।

    'हर किसी की अपनी सोच'

    बुधवार को पत्रकारों से बात करते हुए शाहीन ने स्वीकार किया कि मैदान पर जश्न मनाने पर टीम का ध्यान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे क्रिकेट खेलने के लिए मैदान पर हैं। शाहीन से जब हारिस और साहिबजादा को भारत के खिलाफ उनके इशारों के लिए मिली आलोचना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, देखिए, हमारा काम क्रिकेट खेलना है। ईमानदारी से कहूं तो हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है।

    शाहीन ने आगे कहा, हर किसी का अपना सम्मान होता है। हर कोई अपनी सोच के अनुसार सोचता है। लेकिन हमारा काम क्रिकेट खेलना है और हम टूर्नामेंट जीतने आए हैं। हम एशिया कप जीतने आए हैं। और हम ईश्वर की इच्छा से एक टीम के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं।

    फाइनल में हो सकती है भिड़ंत

    गौरतलब हो कि पाकिस्तान को मौजूदा एशिया कप में भारत के खिलाफ लगातार दो हार का सामना करना पड़ा है। दोनों टीमें 28 सितंबर को होने वाले टूर्नामेंट के फाइनल में फिर से भिड़ सकती हैं। हालांकि, अभी तक किसी भी फाइनलिस्ट की पुष्टि नहीं हुई है।

    शाहीन ने भरोसा जताया है कि अगर दोनों टीमें आगामी रविवार को खिताब के निर्णायक मुकाबले में भिड़ती हैं, तो उनकी टीम भारत को हरा सकती है। उन्होंने कहा, वे अभी तक फाइनल में नहीं पहुंचे हैं। जब वे फाइनल में पहुंचेंगे तो देखेंगे। हम यहां फाइनल और एशिया कप जीतने आए हैं। हम किसी भी टीम के लिए तैयार हैं। हम उन्हें हराएंगे।

    यह भी पढ़ें- India vs Pakistan मैच के बाद फिर ICC के पास रोने पहुंचा पाकिस्‍तान, अब इस बात की शिकायत की