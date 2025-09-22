Asia Cup 2025 एशिया कप 2025 में रविवार को भारतीय टीम ने पाकिस्‍तान को 7 विकेट से मात दी। ग्रुप स्‍टेज के बाद भारत ने पाकिस्‍तान को सुपर-4 में भी नहीं जीतने दिया। मैच के दौरान कई बार दोनों टीम के खिलाड़ियों के बीच कहा सुनी देखने को मिली। भारत को इस मुकाबले में पहली सफलता हार्दिक पांड्या ने दिलाई।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 में रविवार को भारतीय टीम ने पाकिस्‍तान को फिर से मात दी। ग्रुप स्‍टेज के बाद भारत ने पाकिस्‍तान को सुपर-4 में धूल चटाई। मैच के दौरान कई बार बखेड़ा हुआ। दोनों टीम के खिलाड़ियों के बीच मैदान पर कहा सुनी देखने को मिली। भारत को इस मुकाबले में पहली सफलता हार्दिक पांड्या ने दिलाई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तीसरे ओवर में हुए आउट तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने फखर जमान को विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कराया। फखर अपने विकेट से खुश नहीं थे ऐसे में उन्‍होंने रिव्‍यू लिया। थर्ड अंपायर रुचिर पल्लियागुरुगे ने मैदानी अंपायर के फैसले को बरकरार रखा।

रिप्ले में साफ नजर आया कि जब संजू सैमसन ने कैच लिया तो उन्‍हे ग्‍लब्‍स बॉल के नीचे थे। हालांकि, पवेलियन जाने समय फखर ने ऐसे रिएक्‍ट किया कि वह नॉट आउट थे। फखर जमान ने 3 चौकों की मदद से 9 गेंदों पर 15 रन बनाए। पाकिस्तान के कोच माइक हेसन भी इस फैसले से नाराज नजर आए।

Wickets ka 𝐇𝐀𝐑𝐃𝐈𝐊 swaagat, yet again 🤩 Hardik Pandya nicks one off Fakhar Zaman 🔥 Watch #INDvPAK LIVE NOW, on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/19fR5GiMn3 — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 21, 2025 आईसीसी के पास पहुंचा पीसीबी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर 4 मैच में फखर जमान के विवादास्पद आउट होने के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। रविवार को भारत की छह विकेट से जीत के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका मानना ​​है कि यह कैच ज्‍यादा दूर नहीं था क्योंकि गेंद सैमसन के दस्तानों तक पहुंचने से पहले उछल गई थी।

आईसीसी को लिखा लेटर पीसीबी ने इस मामले को आईसीसी के समक्ष उठाया है। पीसीबी ने आईसीसी को लेटर लिखकर पूरे प्रकरण की शिकायत की है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, "फखर जमान के आउट होने की शिकायत आईसीसी से की है। हमारे अनुसार वह आउट नहीं थे, क्योंकि गेंद सही तरीके से नहीं आई थी। हम इस मामले की जांच चाहते हैं।" बता दें कि पाकिस्तान टीम के मैनेजर नवीद चीमा ने यह शिकायत दर्ज कराई है।