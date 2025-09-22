'मुझे परवाह नहीं': Sahibzada Farhan ने बीच मैदान चलाई 'बंदूक', बेशर्मी इतनी कि कोई पछतावा तक नहीं

Language
    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 04:49 PM (IST)

    एशिया कप 2025 में भारतीय टीम विजयी रथ पर सवार है। सुपर-4 राउंड की भी टीम ने जीत के साथ शुरुआत की। रविवार को टीम इंडिया ने पाकिस्‍तान को 6 विकेट से हराया। इस मुकाबले में प्‍लेयर्स से प्रदर्शन से ज्‍यादा पाकिस्‍तानियों की हरकतों की चर्चा हो रही है। सलामी बल्‍लेबाज साहिबदाजा फरहान ने अर्धशतक लगाने के बाद गन शॉट सेलिब्रेशन किया।

    प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के लिए आए फराहन। इमेज- एक्‍स

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 में भारतीय टीम विजयी रथ पर सवार है। सुपर-4 राउंड की भी टीम ने जीत के साथ शुरुआत की। रविवार को टीम इंडिया ने पाकिस्‍तान को 6 विकेट से हराया। इस मुकाबले में प्‍लेयर्स से प्रदर्शन से ज्‍यादा पाकिस्‍तानियों की हरकतों की चर्चा हो रही है। सलामी बल्‍लेबाज साहिबदाजा फरहान ने अर्धशतक लगाने के बाद गन शॉट सेलिब्रेशन किया। वह बल्‍ले को बंदूक की तरह चला रहे थे।

    प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के लिए आए फरहान

    मैच के बाद फरहान की इस हरकत की काफी आलोचना भी हो रही है। हालांकि, फरहान की बेशर्मी देखिए कि उन्‍हें अपने किए पर कोइ पछतावा नहीं है। मंगलवार को पाकिस्‍तान का सामना श्रीलंका से होगा। इस मुकाबले से पहले फरहान प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के लिए आए। फरहान से भारत के खिलाफ उनके जश्न के बारे में पूछा गया। फरहान ने कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि कोई क्या सोचता है, उन्होंने वैसे ही जश्न मनाया जैसा वे चाहते थे।

    चलो आज जश्न मनाते हैं

    फरहान ने कहा, "मुझे लगता है कि अगर आप छक्कों की बात करें तो भविष्य में भी आपको सिक्‍स देखने को मिलेंगे। वो जश्न तो उस समय बस एक पल था। मैं 50 रन बनाने के बाद ज्‍यादा सेलिब्रेशन नहीं करता हूं। अचानक मेरे दिमाग में आया कि चलो आज जश्न मनाते हैं। मैंने वो किया।"

    उन्‍होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि लोग इसे कैसे लेंगे। मुझे इसकी परवाह नहीं है। और बाकी आप जहां भी हों, जिस टीम के खिलाफ खेल रहे हों हमेशा आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो भारत ही हो। आपको हर टीम के खिलाफ आक्रामक क्रिकेट खेलना चाहिए, जैसा कि हमने आज खेला।"

    पाकिस्‍तान टीम करेगी ये सुधार

    श्रीलंका के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तान की रणनीति के बारे में फरहान ने कहा कि टीम ने पहले पावरप्ले में काफी विकेट गंवाए। इसमें सुधार करना जरूरी है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पहले छह ओवरों में रन बन जाएं।

    उन्‍होंने कहा, "मुझे लगता है कि पिछले कुछ मैचों में जो कमी रही, वह यह थी कि हम पावरप्ले का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। हम शुरुआती विकेट गंवा रहे थे। पावरप्ले का सही इस्तेमाल करना और विकेट न गंवाना जरूरी है।"

