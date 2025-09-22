साहिबजादा फरहान का गन शॉट सेलिब्रेशन, रऊफ ने 6 प्लेन गिराने का किया इशारा; फिर 'ऑपरेशन अभिषेक' ने मंसूबों पर फेरा पानी
एशिया कप 2025 के सुपर-4 के दूसरे मैच में रविवार को भारतीय टीम का सामना पाकिस्तान से हुआ। टूर्नामेंट में दूसरी बार दोनों टीम टकरा रही थीं। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर जब दोनों टीमों की टक्कर हो रही थी तो यह किसी रणभूमि से कम नजर नहीं आ रहा था। हारिस रऊफ और अभिषेक शर्मा के बीच बीच मैदान गर्मागर्मी देखने को मिली।
इतना ही नहीं पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अर्धशतक लगाने या विकेट लेने के बाद ऐसे रिएक्शन दिए जैसे उन्हें जीत मिल गई हो। पाकिस्तान के 171 रन के जवाब में ऑपरेशन अभिषेक चला और मैन इन ग्रीन के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सभी हथियार रन भूमि में फिसड्डी साबित हुए। भारत ने हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी।
साहिबजादा फरहान ने चलाई बंदूक
पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने मुकाबले में अर्धशतक लगाया। उन्होंने अपनी फिफ्टी का सेलिब्रेशन गन शॉट से किया। फिफ्टी लगाने के बाद वह मैदान पर अपने बल्ले से एके 47 चला रहे थे। इसको लेकर फरहान की काफी आलोचना भी हो रही है।
एक अन्य घटना की बात करें तो हारिस रऊफ बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे। दर्शक स्टैंड्स से "कोहली, कोहली" चिल्ला रहे थे। इस पर रऊफ ने विमानों को मार गिराने का इशारा किया। उन्होंने दर्शकों की तरफ 6 उंगलियां दिखाईं। पाकिस्तान दावा करता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान छह भारतीय विमानों को गिराया था। हालांकि, इस दावे में जरा भी सच्चाई नहीं है।
भारत ने पाकिस्तान को फिर रौंदा
172 रन चेज करने उतरी भारतीय टीम ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को क्लास लगाई। पावरप्ले में ही भारत ने बिना कोई विकेट गंवाए 69 रन बना दिए थे। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की सलामी जोड़ी के बीच शतकीय साझेदारी हुई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 105 रन जोड़े।
गिल अर्धशतक से चूक गए वहीं अभिषेक शर्मा ने तूफानी फिफ्टी लगाई। शर्मा ने 39 गेंदों पर 74 रन की आतिशी पारी खेली। वहीं गिल ने 28 गेंदों का सामना किया और 47 रन बनाए। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। इससे पहले ग्रुप स्टेज में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी थी।
