Haris Rauf पर ICC का हंटर चलना तय? IND vs PAK मैच के दौरान 6-0 का इशारा करना पड़ सकता भारी; पढ़ें नियम

Haris Rauf 6-0 Gesture एशिया कप सुपर-4 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान हारिस रऊफ ने दर्शकों के सामने भड़काऊ इशारा किया। मैच के दौरान विराट कोहली के नारे लगने पर रऊफ ने 6-0 का इशारा किया और विमान गिरने जैसा जेस्चर भी किया जिससे भारतीय फैंस नाराज हो गए। ऐसे में हारिस रऊफ को आईसीसी से सजा मिल सकती है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Haris Rauf 6-0 Gesture: एशिया कप 2025 सुपर-4 के मैच में जब पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ भारत के खिलाफ विकेट नहीं निकाल पाए, तो उन्होंने दर्शकों के सामने भड़काऊ इशारे करना शुरू कर दिया।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हारिस रऊफ बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करते हुए 'प्लेन गिरने' वाला इशारा करते नजर आए। इससे भारतीय फैंस बेहद नाराज हो गए। Haris Rauf ने IND vs PAK मैच में किया 6-0 का इशारा दरअसल, हारिस रऊफ (Haris Rauf 6-0 Gesture) बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे तो फैंस "विराट कोहली, विराट कोहली" के नारे लगाने लगे। उन्हें 2022 टी20 वर्ल्ड कप की याद दिलाई जा रही थी, जब विराट ने उनके ओवर में लगातार 2 छक्के जड़े थे और मैच का रुख पलट दिया था।

इस पर रऊफ ने बेहद उकसाने वाला रिएक्शन दिया। उन्होंने दर्शकों की ओर '6-0' का इशारा किया और उसके बाद हाथों से विमान गिरने जैसा इशारा भी किया। माना जा रहा है कि ये इशारा पाकिस्तान के उस पुराने दावे से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक संघर्ष के दौरान भारत के 6 लड़ाकू विमान गिराए थे।

Haris Rauf never disappoints, specially with 6-0. pic.twitter.com/vsfKKt1SPZ — Ihtisham Ul Haq (@iihtishamm) September 21, 2025 क्या हारिस रऊफ को मिलेगी सजा? ICC के कपड़े और उपकरण से जुड़े नियमों में साफ लिखा है कि खिलाड़ी किसी भी तरह का निजी संदेश नहीं दिखा सकते, खासकर जो राजनीति, धर्म या जाति से जुड़ा हो।

इसी नियम के तहत इंग्लैंड के मोईन अली को 'Save Gaza' और "Free Palestine" लिखे कलाईबैंड पहनने से रोका गया था। वहीं, ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा को भी अपने जूतों पर सिर्फ शांति का निशान लगाने की वजह से रोक दिया गया था।

इतना ही नहीं, साल 2019 में, भारतीय कप्तान एमएस धोनी को भी विश्व कप के दौरान विकेटकीपिंग ग्लव्स से बलिदान बैज को हटाने को कहा गया था। ICC ने तब भी यही नियम लागू किया था कि निजी संदेश नहीं दिखाए जा सकते।