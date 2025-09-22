Language
    Asia Cup 2025 Final Scenario: पाकिस्तान पर मिली जीत के बाद कैसे भारत फाइनल में पहुंच सकता? आसानी से समझें यहां

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:46 AM (IST)

    Asia Cup 2025 Final Scenario सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में पाकिस्तान को हराया। इस जीत से भारत ने फाइनल की ओर कदम बढ़ाया है। वहीं पाकिस्तान की टीम की हार के साथ मुश्किलें बढ़ गई है। ऐसे में जानते हैं कैसे भारतीय टीम पाकिस्तान टीम एशिया कप 2025 फाइनल में पहुंच सकती है?

    Asia Cup 2025 Final Scenario: कैसे भारत फाइनल में पहुंच सकता?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Asia Cup 2025 Final Scenario: सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से धूल चटाई।

    इस मैच में मिली जीत के साथ ही टीम इंडिया ने एशिया कप फाइनल के लिए एक कदम ओर आगे बढ़ा लिया है। एशिया कप सुपर-4 अंक तालिका में भारतीय टीम 2 अंक और +0.689 नेट रन रेट के साथ पहले स्थान पर है। ऐसे में जानते हैं भारत कैसे एशिया कप 2025 फाइनल में पहुंच सकता है।

    Asia Cup 2025 Final Scenario: कैसे भारत फाइनल में पहुंच सकता?

    पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 सुपर-4 में अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने जीत हासिल की। इस जीत के बावजूद अभी टीम इंडिया के फाइनल में जगह (India Asia Cup 2025 Final Scenario) कंफर्म नहीं हुई है। भारत को फाइनल में जगह बनाने के लिए अभी एक मै और जीतना होगा। भारतीय क्रिकेट टीम का अगा मैच बांग्लादेश के खिलाफ बुधवार यानी 24 सितंबर को खेला जाना है।

    उसके बाद भारत का सामना 26 सितंबर को श्रीलंका से होगा। इन दो मैचों में से एक मैच में भी अगर टीम इंडिया जीत हासिल कर लेती है तो वह एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंच जाएगी। वहीं, सुपर-4 में बचे हुए दोनों मैचों में सूर्यकुमार यादव की टीम की नजरें होगी कि वह टूर्नामेंट में अपने विजयी रथ को बरकरार रख सकें।

    Asia Cup 2025 Super-4 में टीम इंडिया के बचे हुए मैच

    • भारत बनाम बांग्लादेश- 24 सितंबर- दुबई
    • भारत बनाम श्रीलंका- 26 सितंबर-दुबई

    पाकिस्तान की टीम अभी भी फाइनल में पहुंच सकती?

    पाकिस्तान की टीम को एशिया कप 2025 सुपर-4 में भारतीय टीम से 6 विकेट से हार मिली। इस हार के साथ अभी भी पाकिस्तान की एशिया कप के फाइनल (Pakistan Asia Cup 2025 Final Scenario) में पहुंचने की उम्मीदें खत्म नहीं हुई।

    23 सितंबर को पाकिस्तान का सुपर-4 में अगला मैच श्रीलंका से होना है। ग्रुप-बी का हिस्सा रहे श्रीलंका ने अपने ग्रुप-स्टेज के तीनों मैच में जीत हासिल की, लेकिन सुपर-4 मैच में उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ हार मिली।

    अब पाकिस्तान की टीम को एशिया कप 2025 फाइनल में पहुंचने के लिए अपने बचे हुए दोनों मैच में जीत हासिल करनी होगी। अगर श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ अपने आगामी मैच में से एक भी मैच पाकिस्तान हार जाता है, तो उसका टूर्नामेंट में सफर समाप्त हो जाएगा। वहीं, दोनों टीमों पर जीत हासिल करने के बाद भी नेट रन रेट पर मामला आकर अटक सकता है।

    Asia Cup 2025 में पाकिस्तान के सुपर-4 में बचे हुए मैच

    • पाकिस्तान बनाम श्रीलंका-23 सितंबर- अबू धाबी
    • पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश- 25 सितंबर-दुबई

    कैसे बांग्लादेश फाइनल में पहुंच सकता?

    बांग्लादेश की टीम ने सुपर-4 के पहले मैच में श्रीलंका को हराकर बड़ा उलटफेर किया। बांग्लादेश के अगले दो मैच भारत और पाकिस्तान से है। अगर टीम ने इन मैच में से एक भी मैच जीत लिया तो वह फाइनल की रेस में बनी रहेगी।

    कैसे श्रीलंकाई टीम फाइनल की दौड़ में बनी रह सकती?

    श्रीलंकाई टीम के बचे हुए दो मैच पाकिस्तान और भारत के खिलाफ है। फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए श्रीलंका को अपने बाकी बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे।

