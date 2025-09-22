IND vs PAK: ‘पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई…’, भारत की जीत के बाद जमकर गरजे पूर्व दिग्गज

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Amit Mishra on Ind vs Pak: पूर्व भारतीय स्पिनर अमित मिश्रा ने पाकिस्तान पर भारत की धमाकेदार जीत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान को उसकी सही जगह दिखाई।

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 21 सितंबर को खेले गए हाई-वोल्टेज मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से धूल चटाई।

Amit Mishra ने भारत की जीत के बाद क्या कहा?

दरअसल, अमित मिश्रा (Amit Mishra on India vs Pakistan) ने X पर लिखा,

"भारतीय टीम की शानदार जीत, पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई। ये व्यक्तिगत जश्न मनाने या घटिया कमेंट करने जैसा नहीं है जैसा कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी करते हैं, बल्कि ये टीम के प्रदर्शन की बात है। पाकिस्तान केवल नाटक करता रहा, जबकि भारत ने पेशेवर अंदाज दिखाया। शाबाश टीम इंडिया!!!"

IND vs PAK: भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा

अगर बात करें एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच की तो भारत ने 172 रनों के लक्ष्य का पीछा 18.5 ओवर में किया। ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने टीम को तेज शुरुआत दी और सिर्फ 9 ओवर में 105 रनों की साझेदारी की।