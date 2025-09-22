Language
    IND vs PAK: ‘पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई…’, भारत की जीत के बाद जमकर गरजे पूर्व दिग्गज

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 11:01 AM (IST)

    Amit Misha पूर्व भारतीय स्पिनर अमित मिश्रा ने भारत की पाकिस्तान पर शानदार जीत की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को उसकी सही जगह दिखाई। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की शानदार शुरुआत ने भारत की जीत की नींव रखी। अमित मिश्रा ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के घटिया कमेंट्स की आलोचना की और टीम इंडिया के प्रदर्शन को सराहा।

    Amit Mishra ने भारत की जीत के बाद क्या कहा?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Amit Mishra on Ind vs Pak: पूर्व भारतीय स्पिनर अमित मिश्रा ने पाकिस्तान पर भारत की धमाकेदार जीत की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान को उसकी सही जगह दिखाई।

    दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 21 सितंबर को खेले गए हाई-वोल्टेज मुकाबले में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 6 विकेट से धूल चटाई।

    दरअसल, अमित मिश्रा (Amit Mishra on India vs Pakistan) ने X पर लिखा,

    "भारतीय टीम की शानदार जीत, पाकिस्तान को उसकी जगह दिखाई। ये व्यक्तिगत जश्न मनाने या घटिया कमेंट करने जैसा नहीं है जैसा कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी करते हैं, बल्कि ये टीम के प्रदर्शन की बात है। पाकिस्तान केवल नाटक करता रहा, जबकि भारत ने पेशेवर अंदाज दिखाया। शाबाश टीम इंडिया!!!"

    IND vs PAK: भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह रौंदा

    अगर बात करें एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच की तो भारत ने 172 रनों के लक्ष्य का पीछा 18.5 ओवर में किया। ओपनर अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने टीम को तेज शुरुआत दी और सिर्फ 9 ओवर में 105 रनों की साझेदारी की।

    ओपनर अभिषेक ने 39 गेंदों पर 74 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। वहीं गिल ने 28 गेंदों पर 47 रन जोड़े। इस साझेदारी ने भारत की जीत की नींव रख दी और टीम ने पाकिस्तान को हराकर टूर्नामेंट में लगातार चौथी जीत हासिल की। 

    IND vs PAK मैच के बाद अंक तालिका का क्या हाल?

    सुपर-4 मैच जीत हार नेट रन रेट अंक
    भारत 1 1 0 +0.689 2
    बांग्लादेश 1 1 0 +0.121 2
    श्रीलंका 1 0 1 -0.121 0
    पाकिस्तान 1 0 1 -0.689 0

    अगर बात करें एशिया कप 2025 सुपर-4 की अंक तालिका की तो भारतीय टीम ने एक मैच जीतकर टॉप पर कब्जा किया हुआ है। टीम इंडिया के पास 2 अंक और +0.689 का नेट रन रेट है। दूसरे नंबर पर बांग्लादेश की टीम 1 जीत के साथ +0.121 के नेट रन रेट के साथ मौजूद है। तीसरे नंबर पर श्रीलंका और चौथे पर पाकिस्तान की टीम मौजूद हैं, जिन्होंने सुपर-4 में अपने शुरुआती मैच में हार का सामना किया।

