Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IND vs PAK: भारतीय शेरों के सामने दोबारा ढेर हुए पाकिस्‍तानी, अभिषेक शर्मा सहित ये खिलाड़ी रहे जीत के हीरो

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:00 AM (IST)

    भारतीय टीम का एश‍िया कप 2025 में शानदार प्रदर्शन जारी है। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम ने रविवार को सुपर-4 में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान को 7 गेंदें शेष रहते 6 विकेट से पटखनी दी। मौजूदा एशिया कप में दूसरी बार भारत के सामने पाकिस्‍तानी टीम ढेर हुई। भारतीय टीम को पाकिस्‍तान पर लगातार दूसरी जीत दिलाने में इन 5 खिलाड़‍ियों ने अहम भूमिका निभाई।

    prefferd source google
    Hero Image
    भारतीय टीम की पाकिस्‍तान पर जीत के 5 नायक

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय टीम का मौजूदा एशिया कप में शानदार प्रदर्शन जारी है। सूर्यकुमार यादव के नेतृत्‍व वाली टीम इंडिया ने दुबई में चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्‍तान को सात गेंदें शेष रहते 6 विकेट से पटखनी दी। इस टूर्नामेंट में भारत ने लगातार दूसरी बार पाकिस्‍तान को धूल चटाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि दुबई में खेले सुपर-4 राउंड के मुकाबले में पाकिस्‍तान ने पहले बल्‍लेबाजी करके 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने केवल 18.5 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्‍य हासिल किया।

    इस जीत के साथ ही भारतीय टीम सुपर-4 राउंड की प्‍वाइंट्स टेबल में शीर्ष स्‍थान पर पहुंच गई है। भारत ने इस मैच से दो अंक हासिल किए और उसका नेट रन रेट 0.689 का है। चलिए आपको बताते हैं कि पाकिस्‍तान को रौंदने में किन 5 भारतीय खिलाड़‍ियों ने अहम भूमिका निभाई, जो मैच के हीरो बने।

    1) अभिषेक शर्मा

    अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर छक्‍का जमाया और तूफानी अर्धशतक जमाकर पाकिस्‍तानी गेंदबाजों के होश उड़ा दिए। बाएं हाथ के युवा बल्‍लेबाज ने केवल 39 गेंदों में ताबड़तोड़ 74 रन बनाए। शर्मा ने अपनी पारी के दौरान छह चौके और पांच छक्‍के जड़े। उनका स्‍ट्राइक रेट 189.74 का रहा। अभिषेक को उनकी तूफानी पारी के लिए प्‍लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

    2) शुभमन गिल

    अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल ने भी अपने हाथ खोले और 28 गेंदों में 47 रन बनाए। गिल ने पारी के दौरान अपनी आकर्षक स्‍ट्रोक्‍स शैली दिखाई और 8 बार गेंद को सीमा रेखा के पार भेजा। उप-कप्‍तान गिल ने अभिषेक साथ मिलकर 59 गेंदों में 105 रन की शतकीय साझेदारी की और लक्ष्‍य को आसान बना दिया।

    3) तिलक वर्मा

    भारतीय टीम ने 18 रन के भीतर अपने टॉप-3 बल्‍लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे। तब पाकिस्‍तान के पास वापसी का मौका बना था। मगर तिलक वर्मा ने सुनिश्चित किया कि टीम इंडिया ड्राइविंग सीट पर बनी रहे। उन्‍होंने 19 गेंदों में नाबाद 30 रन बनाए और टीम को जीत दिलाकर ही दम लिया। बाएं हाथ के बल्‍लेबाज ने अपनी पारी के दौरान दो चौके व दो छक्‍के जड़े।

    4) शिवम दुबे

    भारतीय टीम के ऑलराउंडर शिवम दुबे को बल्‍लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्‍होंने गेंदबाजी से अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मध्‍यम गति के गेंदबाज दुबे ने 4 ओवर का अपना पूरा स्‍पेल डाला, जिसमें 33 रन खर्च करके दो विकेट चटकाए। दुबे ने ओपनर साहिबजादा फरहान और सैम अयूब को अपना शिकार बनाया।

    5) हार्दिक पांड्या

    भारत के स्‍टार ऑलराउंडर ने गेंद और बल्‍ले से सीमित, लेकिन उपयोगी योगदान दिया। वो मैच जिताकर लौटे। पहले गेंदबाजी में फखर जमां का विकेट लेकर रिकॉर्ड बनाया। हार्दिक भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। फखर का विकेट उनका पाकिस्तान के खिलाफ आठ पारियों में 15वां विकेट है। पाकिस्तान के खिलाफ पांड्या ने 8 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले और सभी में विकेट चटकाए।

    यह भी पढ़ें- No Handshake मामले में आया नया ट्विस्ट, कोच Gambhir ने मैच के बाद जो किया, उससे सन्न रह गया पाकिस्तान- VIDEO

    यह भी पढ़ें- IND vs PAK: Suryakumar Yadav ने पाकिस्तान के जख्मों पर छिड़का नमक, बोले- भारत-पाक मैच को प्रतिद्वंद्विता कहना बंद करें...