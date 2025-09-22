IND vs PAK: Suryakumar Yadav ने पाकिस्तान के जख्मों पर छिड़का नमक, बोले- भारत-पाक मैच को प्रतिद्वंद्विता कहना बंद करें...

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Suryakumar Yadav Statement: पाकिस्तान को एशिया कप में दूसरी बार हराने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सभी से आग्रह किया कि वे अब दोनों देशों के बीच के मुकाबलों को एक अर्थपूर्ण 'प्रतिद्वंद्विता' कहना बंद करें।

बता दें कि एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। मैच में पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 171 का स्कोर बनाया, जिसका पीछा करते हुए भारत ने 7 गेंद बाकी रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया।

दरअसल, भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super 4) ने टी-20 में एक-दूसरे का सामना 15 बार किया है, जिसमें भारतीय टीम ने 12 बार जीत दर्ज की है। जब एक वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार ने भारतीय कप्तान से पूछा कि क्या दोनों पक्षों के बीच मानकों में अंतर बहुत बढ़ गया है, तो सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav Statement) ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया,

"सर, मेरी विनम्रता है कि हमें अब भारत बनाम पाकिस्तान मैचों को प्रतिद्वंद्विता कहना बंद कर देना चाहिए।"

जब पत्रकार ने कहा कि वह 'मानकों, न कि प्रतिद्वंद्विता' की बात कर रहा है, तो भारतीय कप्तान ने कहा ,

"सर, प्रतिद्वंद्विता और मानक सभी एक ही हैं। अब प्रतिद्वंद्विता क्या है? अगर दो टीमों ने 15 मैच खेले हैं और स्कोर 8-7 है, तो वह प्रतिद्वंद्विता है। यहां तो स्कोर 13-1 (12-3) या कुछ ऐसा है। अब दोनों टीमों के बीच कोई मुकाबला नहीं है। इसके बाद सूर्यकुमार प्रेस रूम से बाहर चले गए।"

IND vs PAK: पाकिस्तान को बुरी तरह हराया

मैच में पाकिस्तान ने साहिबजादा फरहान के अर्धशतक की मदद से टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 171 रन बनाए। भारतीय फील्डरों ने मैच में कुछ अहम कैच छोड़े, लेकिन भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और उप-कप्तान शुभमन गिल ने पाकिस्तानी स्पिनरों और तेज गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला। दोनों ने शानदार शतकीय साझेदारी की और टीम इंडिया ने 7 गेंद बाकी रहते हुए 6 विकेट से ये मैच जीत लिया।