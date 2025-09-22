IND vs PAK: Salman Ali Agha से सहन नहीं हुई भारत के खिलाफ लगातार दूसरी हार, पिच को लेकर बनाए बहाने
Salman Ali Agha Statement एशिया कप 2025 के सुपर-4 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 171 रन बनाए जिसे भारत ने आसानी से हासिल कर लिया। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने शानदार पारी खेली। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने हार का कारण दुबई की सपाट पिचों को बताया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Pakistan Captain Salman Ali Agha: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर-4 मैच 21 सितंबर को खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने 6 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और ये फैसला टीम के पक्ष में आया।
पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानी टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 171 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने 7 गेंद बाकी रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया।
भारतीय सलामी जोड़ी शुभमन गिल (47) और अभिषेक शर्मा (74) रन की मदद से टीम इंडिया ने टूर्नामेंट में अपनी लगातार चौथी जीत हासिल की। वहीं, एक बार फिर भारत के हाथों मिली हार के बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान आगा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बहाने बनाते नजर आए। उन्होंने दुबई की सपाट पिचों को भी हार का जिम्मेदार ठहराया।
Salman Ali Agha ने हार के बाद क्या कहा?
भारत (IND vs PAK Asia Cup Super Four) के खिलाफ मैच हारने के बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान सलमान आगा (Salman Ali Agha Statement) ने कहा कि हमने इस मुकाबले में बल्लेबाजी तो अच्छी की लेकिन गेंदबाजी में उम्मीद अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए।
उन्होंने पॉवरप्ले में जिस तरह से बैटिंग की हम मैच में वहां पर पीछे हो गए थे। जिस तरह से फखर और फरहान ने बैटिंग की वो काबिले तारीफ हैं। वहीं गेंदबाजी में फहीम ने कमाल का काम किया।
सलमान ने आहे कहा,
"हम अब तक अपना परफेक्ट मैच नहीं खेल पाए हैं, लेकिन उस दिशा में बढ़ रहे हैं। यह शानदार मुकाबला था, लेकिन पावरप्ले में उन्होंने मैच हमसे छीन लिया। अगर हम 10 ओवर के बाद की स्थिति पर नजर डालें तो हमें 10-15 रन और बनाने चाहिए थे। 170-180 अच्छा स्कोर होता, लेकिन पावरप्ले में उनकी बल्लेबाजी ही फर्क साबित हुई। T20 क्रिकेट में अगर आपके गेंदबाज रन लुटा रहे हों तो बदलाव करना ही पड़ता है, यही इसका हिस्सा है।"
Salman Ali ने दुबई की पिचों को ठहराया जिम्मेदार
सलमान आगा ने भारत के खिलाफ लगातार हार के बाद दुबई की फ्लैट पिचों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दुबई की परिस्थितियों में 200 से ज्यादा स्कोर बनाना आसान नहीं है। आगा ने अपने बल्लेबाजों का बचाव किया।
हुसैन तलात को ऊपर भेजने के फैसले को सही ठहराया और शाहीन और अबरार की फीकी गेंदबाजी को हालात से जोड़कर देखा। उन्होंने यह भी कहा कि फहीम अशरफ को देर से गेंदबाजी पर लाना कोई गलती नहीं, बल्कि सोची-समझी रणनीति थी।
बता दें कि मई में लाहौर स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में उनकी टीम ने हर मुकाबले में 200+ का स्कोर बनाया था। लेकिन उसके बाद बांग्लादेश, अमेरिका (वेस्टइंडीज के खिलाफ), शारजाह (त्रिकोणीय सीरीज) और अब दुबई में उन्हें वैसी पिचें नहीं मिलीं।
सलमान ने इस पर कहा,
"जिस सीरीज की आप बात कर रहे हैं (पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश), वह पाकिस्तान में खेली गई थी, जहां का पैरा स्कोर 200 होता है। उसके बाद हमने बांग्लादेश, अमेरिका, शारजाह और अब दुबई में खेला। यहां की कंडीशंस 200 रन बनाने के लिए नहीं हैं। आपको हालात का सम्मान करना होगा। मुझे लगता है यहां की पिचें 200 रन की अनुमति ही नहीं देतीं। अगर हमें अच्छी पिचें मिलेंगी तो वही बल्लेबाजी दिखेगी जो आपने बांग्लादेश के खिलाफ देखी थी। इसलिए मुझे लगता है कि हालात में बहुत फर्क है।"
