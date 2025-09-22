'वो रोबोट नहीं है', जसप्रीत बुमराह को रन लुटाने के बाद मिला सूर्यकुमार यादव का साथ, कप्तान ने यूं बढ़ाया दिग्गज गेंदबाज का हौसला
टीम इंडिया ने बेशक सुपर-4 के मैच में पाकिस्तान को हरा दिया हो लेकिन इस मैच में जसप्रीत बुमराह का महंगा साबित होना भारत के लिए परेशानी का सबब है। हालांकि कप्तान सूर्यकुमार यादव इससे बेफिक्र हैं। उन्होंने बुमराह का पूरा साथ दिया है और कहा है कि ऐसा होता-रहता है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप-2025 में एक बार फिर पाकिस्तान को पटखनी दी है। दुबई इंटरनेशल स्टेडियम में रविवार को खेले गए सुपर-4 के मैच में भारत ने पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया। भारत के लिए इस मैच में सब कुछ ठीक रहा सिवाए जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी के। खराब गेंदबाजी के बाद बुमराह को कप्तान सूर्यकुमार यादव का साथ मिला है।
बुमराह ने इस मैच में चार ओवरों में 45 रन दिए और कोई विकेट भी नहीं ले पाए। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि बुमराह रन भी लुटाएं और विकेट भी नहीं ले पाएं। बुमराह ने पावरप्ले में 34 रन दिए। पावरप्ले में उनका यह सबसे महंगा स्पैल रहा है। इससे पहले 2016 में एमसीजी में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध उन्होंने पावरप्ले में अपने स्पैल में 31 रन खर्चे थे।
वो रोबोट नहीं है
मैच जीतने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आए कप्तान सूर्यकुमार यादव से जब बुमराह के प्रदर्शन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह हर दिन अच्छा नहीं कर सकते। सूर्यकुमार ने कहा, "कोई बात नहीं है। वह रोबोट नहीं है। उनके कुछ दिन बुरे हो सकते हैं। शिवम दुबे ने हमें मुश्किल स्थिति में से बाहर निकाला।"
गिल और अभिषेक की तारीफ
सूर्यकुमार ने टीम इंडिया की सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जमकर तारीफ की। इन दोनों ने पाकिस्तान के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की और भारत को जीत की नींव रखी। पहले विकेट के लिए दोनों ने 105 रन जोड़े। अभिषेक ने 39 गेंदों पर छह चौके और पांच छक्कों की मदद से 74 रन बनाए। शुभमन गिल ने 28 गेंदों पर आठ चौकों की मदद से 47 रनों की पारी खेली। कप्तान ने इन दोनों के बारे में कहा, "दोनों एक-दूसरे का साथ देते हैं। ये दोनों आग और बर्फ की तरह हैं।"
पाकिस्तान ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट खोकर 171 रन बनाए। उसके लिए साहिबजादा फरहान ने सबसे ज्यादा 58 रनों की पारी खेली। भारत ने 18.5 ओवरों में चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया।
