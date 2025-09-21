Language
    IND vs PAK: मजाक-मजाक में आउट हो गए मोहम्मद नवाज, सूर्यकुमार की चतुराई ने पाकिस्तान की कर दी बोलती बंद

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 10:40 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 के मैच में अपनी चतुराई से पाकिस्तान को गहरा झटका दे दिया। उन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद नवाज की गलती का फायदा उठाया। सूर्यकुमार ने जो मुस्तैदी दिखाई उसे देख भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी भी हैरान रह गए।

    सूर्यकुमार यादव की मुस्तैदी ने पाकिस्तान को दिया गहरा जख्म

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया के सबसे चतुर कप्तानों में गिना जाता है। इसका कारण उनकी मैदान पर गेम अवेयरेनस है। यानी वह मैदान पर हर छोटी बात पर नजरें टिकाए रहते हैं और सामने वाले की छोटी सी गलती का फायदा उठाते हैं। कुछ ऐसा ही सूर्यकुमार यादव ने रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 के मैच में किया।

    एशिया कप-2025 में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट खोकर 171 रन बनाए। उसके लिए साहिबजादा फरहान ने 45 गेंदों पर पांच चौके और तीन छक्कों की मदद से 58 रन बनाए।

    नवाज ने मजाक-मजाक में खोया विकेट

    शुरुआत के 10 ओवरों में पाकिस्तान की टीम हावी रही, लेकिन फिर भारत ने वापसी की। 19वें ओवर में बल्लेबाजी कर रहे मोहम्मद नवाज ने कुछ ऐसी चूक कर दी जिसका फायदा सूर्यकुमार ने उठा लिया। 19वें ओवर फेंक रहे थे जसप्रीत बुमराह। उन्होंने गेंद फेंकी और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अगा ने उसे स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया। वहां खड़े फील्डर ने गेंद तुरंत नॉन स्ट्राइकर छोर की तरफ फेंकी। तब सलमान क्रीज में थे, लेकिन जैसे ही गेंद क्रॉस की तब सलमान वापस बाहर चले गए। गेंद फिर सूर्यकुमार यादव के पास पहुंची जिन्होंने देखा कि नवाज बाहर हैं तो उन्होंने तुरंत गेंद स्टम्प पर मार दी। 

    वह यह नहीं देख रहे थे कि गेंद कहां हैं। यहां सूर्यकुमार ने तुरंत गेंद को थ्रो किया और गेंद भी सीधा स्टम्प पर लगी। सभी हैरान रह गए। नवाज भी हैरान थे कि गेंद कहां से आकर स्टम्प पर लगी। भारतीय टीम ने अपील की और मैदानी अंपायर ने उसे थर्ड अंपायर के पास भेज दिया। अंपायर ने जब रिप्ले देखा तो नवाज थोड़ा सा क्रीज से बाहर थे। ऐसे में भारत को नवाज के रूप में पांचवां विकेट मिल गया।

    पाकिस्तान ने मनाया चुनौती पूर्ण स्कोर

    पाकिस्तान ने तीसरे ओवर में फखर जमां का विकेट खो दिया था। इसके बाद सैम अयूब और फरहान ने तेजी से रन बनाए। 11वें ओवर में अयूब 21 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद हुसैन तलत भी 10 रन बनाकर पवेलियन लौट लिए। इस बीच फरहान ने अर्धशतक पूरा कर लिया था।

    उनकी पारी का अंत 15वें ओवर की पहली गेंद पर हुआ। वह 45 गेंदों पर पांच चौके और तीन छक्कों की मदद से 58 रन बनाए। आखिर में कप्तान सलमान ने 13 गेंदों पर नाबाद 17 और फहीम अशरफ ने आठ गेंदों पर नाबाद 20 रन बना टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर दिया।

