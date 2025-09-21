Language
    IND vs PAK: हार्दिक पांड्या ने फखर जमां को आउट करते ही बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, कोई गेंदबाज नहीं कर पाया ऐसा काम

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 09:17 PM (IST)

    भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में रिकॉर्ड बना दिया है। पांड्या ने फखर जमां को आउट कर ये रिकॉर्ड बनाया है और अपने एक खास सिलसिले को भी जारी रखा है। पांड्या ने जो रिकॉर्ड अपने नाम किया है और जो सिलसिला बरकरार रखा है वो आसान नहीं है।

    हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया रिकॉर्ड

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। एशिया कप-2025 के सुपर-4 के मैच में पांड्या ने पहले बल्लेबाजी कर रही पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज फखर जमां को आउट किया और इसी के साथ एक अनोखा काम किया है।

    फखर तूफानी रफ्तार से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। वह इसी अंदाज में बल्लेबाजी भी कर रहे थे। उनकी इस पारी पर पांड्या ने फुल स्टॉप लगा दिया। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर पांड्या ने फखर को विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच कराया। कैच क्लीन था या नहीं इस पर मैदानी अंपायरों ने तीसरे अंपायर से राय मांगी। तीसरे अंपायर ने रिप्ले देखने के बाद फखर को आउट दे दिया।

    पांड्या ने बनाया रिकॉर्ड

    इस विकेट के साथ ही पांड्या ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वह भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। फखर का विकेट उनका पाकिस्तान के खिलाफ आठ पारियों में 15वां विकेट था। इससे ज्यादा कोई भी गेंदबाज इस मुकाबले में उनसे ज्यादा विकेट नहीं ले सका है।

    पाकिस्तान के खिलाफ पांड्या का ये आठवां टी20 इंटरनेशनल है और इन सभी में पांड्या ने विकेट लिए हैं। एक भी मैच ऐसा नहीं गया है जब पांड्या ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को आउट नहीं किया हो। इस मैच में भी उन्होंने यही क्रम जारी रखा।

    गुस्सा हो गए फखर

    तीसरे अंपायर के आउट देने के बाद भी फखर निराश दिखे। उनका मानना था कि गेंद संजू के दस्तानों में जाने से पहले जमीन पर लगी है और इसलिए वह निराश दिखे। ड्रेसिंग रूम में जाकर वह कोच से भी इस बात की शिकायत कर रहे थे। फखर ने नौ गेंदों पर तीन चौकों की मदद से 15 रन बनाए।

