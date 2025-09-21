Language
    IND vs PAK: रवि शास्त्री ने पाकिस्तानी कप्तान के जख्मों पर छिड़का नमक, एक सवाल से कर दिया लहू-लुहान

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 08:22 PM (IST)

    भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप-2025 के सुपर-4 के मैच में टकरा रही हैं। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच में टॉस के समय भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली अगा से ऐसा सवाल कर दिया कि उनके पुराने जख्म ताजा हो गए।

    पाकिस्तानी कप्तान नहीं जीत सके सिक्के की जंग

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप-2025 में आज सुपर-4 में भारत और पाकिस्तान का मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में है। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों कप्तानों ने फिर हाथ नहीं मिलाया। टॉस प्रेजेंटर रवि शास्त्री ने इस दौरान ऐसा सवाल कर दिया कि पाकिस्तानी कप्तान के पुराने जख्म ताजा हो गए।

    टॉस होने के बाद प्रेजेंटर दोनों कप्तानों से बात करते हैं। उनसे टीम में हुए बदलावों के बारे में जानते हैं और इसके अलावा तैयारी को लेकर भी सवाल करते हैं। शास्त्री ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली अगा से ऐसा सवाल किया जिसे सुन निश्चित तौर पर उनको पिछले मैच की याद आ गई होगी।

    पिछले मैच से जुड़ा है मामला

    भारत ने पिछले मैच में पाकिस्तान को हराया था और फिर मुकाबला खत्म होने के बाद पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया था। इस बात को लेकर पाकिस्तान काफी बौखला गया था और आईसीसी और एसीसी से शिकायत की थी। हालांकि, कुछ हुआ नहीं था और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। सलमान जब टॉस के बाद शास्त्री से बात करने आए तो शास्त्री ने उनसे पूछा,, "अब ड्रेसिंग रूम में माहौल कैसा है? जो अतीत में हुआ उसे भूला जाना चाहिए, ये गेम ज्यादा अहम है?"

    इस पर सलमान ने कहा, "ये नया मैच है, नई चुनौती है। मूड नॉर्मल है।"

    दोनों टीमों ने दो-दो बदलाव

    इस मैच में दोनों टीमों ने दो-दो बदलाव किए हैं। भारत ने अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को बाहर किया है और जसप्रीत बुमराह के साथ वरुण चक्रवर्ती को इस मैच में मौका दिया है। वहीं पाकिस्तान ने हसन नवाज और खुशदिल शाह को बाहर कर फहीम अशरफ और तलत हुसैन को प्लेइंग-11 में चुना है।

