IND vs PAK: थर्ड अंपायर ने दिया आउट तो भड़क गए फखर जमां, कोच से जाकर करने लगे शिकायत

दुबई में भारत के खिलाफ सुपर-4 के मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाज फखर जमां काफी निराश दिखे। उन्हें हार्दिक पांड्या ने अपना शिकार बनाया। उनको आउट देने में तीसरे अंपायर का मुख्य रोल रहा और अंपायर के फैसले से ही वह निराश दिखे। फखर इतने निराश थे कि कोच से जाकर शिकायत करने लगे।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार को दुबई में खेले जा रहे एशिया कप-2025 के सुपर-4 के मैच में पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत नहीं करने दी। पाकिस्तान ने इस मैच में नई नीति अपनाई और सैम अयूब की जगह साहिबजाद फरहान के साथ फखर जमां को पारी की शुरुआत करने भेजा। फखर भी कुछ खास नहीं कर पाए और जल्दी आउट हो गए, लेकिन आउट होने के बाद वह थर्ड अंपायर के फैसले से खुश नहीं दिखे।

फखर वो खिलाड़ी हैं जो अपनी तूफानी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। उनका बल्ला अगर चल जाए तो फिर रनों की बारिश होती है। भारत ने इस तूफानी बल्लेबाज को रोके रखा और फिर तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने उन्हें संजू सैमसन के हाथों कैच कराया। इस मैच में फखर नौ गेंदों पर तीन चौकों की मदद से 15 रन बनाने में सफल रहे।

तीसरे अंपायर ने दिया आउट पांड्या की गेंद फखर के बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर संजू सैमसन के दस्तानों में गई। ये काफी लो कैच था और इसलिए मैदानी अंपायरों ने तीसरे अंपायर की मदद मांगी। तीसरे अंपायर ने सभी एंगल से चैक किया और पाया की संजू ने क्लीन कैच लपका है यानी गेंद उनके दस्तानों में जाने से पहले जमीन से टच नहीं हुई है। तीसरे अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया और फखर को जाना पड़ा।

जब फखर वापस पवेलियन जा रहे थे तो उनका रिएक्शन काफी अलग था। उनका मानना था कि वह आउट नहीं है और गेंद संजू के लपकने से पहले जमीन से टच हुई थी। ड्रेसिंग रूम में जाकर वह कोच से भी कुछ कहते हुए दिखे। संभवतः वह यही कह रहे होंगे कि कैच नहीं था।