    IND vs PAK: अभिषेक शर्मा ने पहले छोड़ा लड्डू कैच फिर सुपरमैन बनकर किया सभी को हैरान, चिल्लाते हुए मनाया गलती सुधारने का जश्न- Video

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 09:51 PM (IST)

    एशिया कप के सुपर-4 मैच में अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में पहले ही ओवर में गलती कर दी और साहिबजादा फरहान का कैच छोड़ दिया था। इससे पूरी टीम काफी निराश थी। अभिषेक ने इसी मैच में अपनी गलती सुधारी और एक हैरतअंगेज कैच लपका और फिर जोरदार जश्न मनाया।

    अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ पकड़ा हैरतअंगेज कैच

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। क्रिकेट सभी को दूसरा मौका देता है। अभिषेक शर्मा के साथ रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ मैच में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। किस्मत ने उन्हें अपनी गलती सुधारने का मौका दिया और अभिषेक ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी।

    एशिया कप के सुपर-4 के मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। पहले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने तीसरी ही गेंद पर साहिबजादा फरहान को फंसा लिया था लेकिन अभिषेक ने थर्डमैन पर उनका कैच छोड़ दिया। भारत के लिए ये बहुत बड़ा झटका रहा क्योंकि फरहान ने फिर अर्धशतक जमाया।

    अभिषेक को मिला दूसरा मौका

    अभिषेक कैच छोड़ने के बाद काफी निराश थे। फरहान जैसे-जैसे रन बनाते जा रहे थे अभिषेक को अपने कैच छोड़ने पर पछतावा हो रहा था। हालांकि, किस्मत ने उन्हें अपनी गलती सुधारने का मौका दिया। 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक के पास सैम अयूब का कैच आया। ये कैच काफी मुश्किल था, लेकिन अभिषेक ने इस बार कुछ भी नहीं देखा और सुपरमैन की तरह आगे की तरफ डाइव मारते हुए हैरतअंगेज कैच लपका।

    शिवम दुबे ने एक छोटी गेंद फेंकी जिस पर अयूब ने लंबा शॉट मारना चाहा। गेंद ने उनके बल्ले की ऊपरी किनारा लिया और डीप स्क्वायर लेग की तरफ गई। वैकवर्ड डीप स्क्वायर लेग पर खड़े अभिषेक ने आगे बढ़ते हुए तेज दौड़ लगाई और डाइव मारते हुए कैच लपका। इसके बाद अभिषेक ने काफी जोर से चिल्लाते हुए जश्न मनाया जो बताता है कि वह कैच छोड़ने के बाद कितने निराश थे।

    दुबे का शिकार बने

    फरहान ने अर्धशतक जमा दिया था और वह भारत के लिए परेशानी बनते जा रहे थे। 15वें ओवर की पांचवीं गेंद पर दुबे ने फरहान को पवेलियन भेज दिया। कप्तान सूर्यकुमार ने उनका आसान सा कैच लपका। फरहान ने 45 गेंदों का सामना कर पांच चौके और तीन छक्कों की मदद से 58 रन बनाए। उनके जाने के बाद पाकिस्तान की रनगति धीमी हो गई।

