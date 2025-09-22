No Handshake मामले में आया नया ट्विस्ट, कोच Gambhir ने मैच के बाद जो किया, उससे सन्न रह गया पाकिस्तान- VIDEO

भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से मात दी और मौजूदा टूर्नामेंट में पाकिस्तान को दूसरी बार हराया। इस मैच में मिली जीत के बाद नो हैंडशेक मामले में नया ट्विस्ट देखने को मिला। जहां कोच गौतम गंभीर ने भारतीय खिलाड़ियों को मैदान पर वापस बुलाया और अंपायर्स से हाथ मिलाने को कहा जिसे देखकर पाकिस्तानी टीम सन्न रह गई।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Gautam Gambhir No Handshake Controversy: भारत-पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच में नो हैंडशेक विवाद का नया मोड़ सामने आया। इस बार मुद्दे पर ना खिलाड़ी थे और ना ही कोई आईसीसी अधिकारी, बल्कि सुर्खियों में रहे टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर। इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। मैच के बाद कोच गंभीर ने अपने खिलाड़ियों को निर्देश दिया कि वे सिर्फ अंपायरों से हाथ मिलाएं, पाकिस्तान टीम से नहीं। अब इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

Gautam Gambhir ने नो हैंडशेक मामले पर क्या किया? दरअसल, भारत-पाकिस्तान मैच (India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super Four) से पहले टॉस के दौरान भी सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने पाकिस्तान कप्तान सलमान अली आगा से हाथ मिलाने से इनकार कर सीधे प्रेजेंटर रवि शास्त्री और फिर रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की ओर रुख किया। मैच खत्म होने पर भी तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या सीधे ड्रेसिंग रूम चले गए और पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया।