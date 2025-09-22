Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    No Handshake मामले में आया नया ट्विस्ट, कोच Gambhir ने मैच के बाद जो किया, उससे सन्न रह गया पाकिस्तान- VIDEO

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 09:27 AM (IST)

    भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से मात दी और मौजूदा टूर्नामेंट में पाकिस्तान को दूसरी बार हराया। इस मैच में मिली जीत के बाद नो हैंडशेक मामले में नया ट्विस्ट देखने को मिला। जहां कोच गौतम गंभीर ने भारतीय खिलाड़ियों को मैदान पर वापस बुलाया और अंपायर्स से हाथ मिलाने को कहा जिसे देखकर पाकिस्तानी टीम सन्न रह गई।

    prefferd source google
    Hero Image
    Gautam Gambhir ने नो हैंडशेक मामले पर क्या किया?

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Gautam Gambhir No Handshake Controversy: भारत-पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 सुपर-4 मैच में नो हैंडशेक विवाद का नया मोड़ सामने आया।

    इस बार मुद्दे पर ना खिलाड़ी थे और ना ही कोई आईसीसी अधिकारी, बल्कि सुर्खियों में रहे टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर। इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया। मैच के बाद कोच गंभीर ने अपने खिलाड़ियों को निर्देश दिया कि वे सिर्फ अंपायरों से हाथ मिलाएं, पाकिस्तान टीम से नहीं। अब इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gautam Gambhir ने नो हैंडशेक मामले पर क्या किया?

    दरअसल, भारत-पाकिस्तान मैच (India vs Pakistan Asia Cup 2025 Super Four) से पहले टॉस के दौरान भी सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने पाकिस्तान कप्तान सलमान अली आगा से हाथ मिलाने से इनकार कर सीधे प्रेजेंटर रवि शास्त्री और फिर रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की ओर रुख किया। मैच खत्म होने पर भी तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या सीधे ड्रेसिंग रूम चले गए और पाकिस्तान खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया।

    हालांकि बाद में कोच गौतम गंभीर (Coach Gautam Gambhir) ने भारतीय खिलाड़ियों को मैदान पर वापस बुलाया और उन्हें केवल अंपायरों से हाथ मिलाने को कहा। खिलाड़ी अंपायरों से हाथ मिलाकर लौट गए, जिससे पाक टीम हैरान रह गई।

    मैच के बाद गंभीर (Gambhir) ने इंस्टाग्राम पर भारतीय खिलाड़ियों की तस्वीर शेयर करते हुए सिर्फ एक शब्द लिखा- 'फीयरलेस' यानी निडर।

    IND Vs PAK: पाकिस्तान को 6 विकेट से मिली हार

    अगर बात करें भारत-पाक मैच की तो शुभमन गिल (47) और अभिषेक शर्मा (74) की शानदार 105 रनों की साझेदारी ने भारत को 172 रन के लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा दिया। इससे पहले पाकिस्तान की टीम ने साहिबजादा फरहान (58) रन की मदद से 171 रन बनाए थे। पाकिस्तान की टीम के खिलाफ भारत की तरफ से शिवम दुबे ने दो विकेट, जबकि कुलदीप और हार्दिक पांड्या ने एक-एक विकेट लिया था। 

    यह भी पढ़ें- IND vs PAK: Suryakumar Yadav ने पाकिस्तान के जख्मों पर छिड़का नमक, बोले- भारत-पाक मैच को प्रतिद्वंद्विता कहना बंद करें...

    यह भी पढ़ें- India vs Pakistan Highlights: अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी, भारत ने पाकिस्‍तान को एक बार फिर रौंद दिया