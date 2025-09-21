Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
    LIVE BLOG

    India vs Pakistan Highlights: अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी, भारत ने पाकिस्‍तान को एक बार फिर रौंद दिया

    IND vs PAK Highlights: एशिया कप 2025 में सुपर-4 के दूसरे मैच में रविवार को भारतीय टीम का सामना पाकिस्‍तान से हुआ। दुबई इंटरनेशनल स्‍टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने पाकिस्‍तान को 6 विकेट से हराया। पहले बल्‍लेबाजी करते हुए पाकिस्‍तान टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए। 172 रन के टारगेट को भारतीय टीम ने 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर चेज कर लिया।

    By Rajat Gupta Mon, 22 Sep 2025 12:00 AM (IST)
    India vs Pakistan Highlights: अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी, भारत ने पाकिस्‍तान को एक बार फिर रौंद दिया
    India vs Pakistan Highlights: अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी, भारत ने पाकिस्‍तान को एक बार फिर रौंद दिया

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Asia Cup 2025, IND vs PAK Highlights: एशिया कप 2025 में सुपर-4 के दूसरे मैच में रविवार को भारतीय टीम (Indian national cricket team) का सामना पाकिस्‍तान (Pakistan national cricket team) से हुआ। दुबई इंटरनेशनल स्‍टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत ने पाकिस्‍तान को 6 विकेट से हराया। 

    टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी पाकिस्‍तान टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए। सलामी बल्‍लेबाज साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक लगाया। उन्‍होंने 45 गेंदों पर 58 रन की पारी खेली। उनके अलावा सैम अयूब और मोहम्‍मद नवाज ने 22-21 रन बनाए। कप्‍तान सलमान आगा 17 और फहीम अशरफ 20 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत की ओर से शिवम दुबे ने 2 विकेट लिए।

    172 रन के टारगेट को भारतीय टीम ने 18.5 ओवर में 4 विकेट खोकर चेज कर लिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को तूफानी शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच 105 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। गिल अर्धशतक से चूक गए। उन्‍होंने 28 गेंदों पर 47 रन की पारी खेली। अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों पर 79 रन जड़े। कप्‍तान सूर्यकुमार यादव का खाता नहीं खुला। संजू सैमसन ने 13 रन बनाए। तिलक वर्मा 30 और हार्दिक पांड्या 7 रन बनाकर नाबाद रहे।

    22 Sept 202512:00:38 AM

    India vs Pakistan Live Update: भारत ने 6 विकेट से जीता मुकाबला

     भारतीय टीम ने सुपर-4 का जीत के साथ आगाज किया है। सुपर-4 के अपने पहले मैच में भारत ने पाकिस्‍तान को 6 विकेट से हराया। इससे पहले ग्रुप स्‍टेज में जब दोनों टीम टकराई थी तो टीम इंडिया ने मैन इन ग्रीन को 7 विकेट से शिकस्‍त दी थी। भारत की ओर से तिलक वर्मा 30 और हाद्रिक पांड्या 7 रन बनाकर नाबाद रहे।

    21 Sept 202511:50:47 PM

    India vs Pakistan Live Update: सस्‍ते में आउट हुए संजू सैमसन

     भारतीय टीम का चौथा विकेट गिर चुका है। 17वें ओवर में हारिस रऊफ ने संजू सैमसन को बोल्‍ड किया। संजू ने 17 गेंदों पर 13 रन की धीमी पारी खेली। इस दौरान उन्‍होंने एक बेहतरीन चौका भी लगाया। अब हार्दिक पांड्या बल्‍लेबाजी करने आए हैं और वह तिलक वर्मा का साथ देंगे। अगले 3 ओवर में भारत को जीत के लिए 19 रनों की दरकार है।

    21 Sept 202511:40:18 PM

    India vs Pakistan Live Update: 15 ओवर का खेल समाप्‍त

     15 ओवर का खेल समाप्‍त हो गया है। भारत का स्‍कोर 3 विकेट के नुकसान पर 140 रन है। संजू 11 गेंदों पर 9 और तिलक वर्मा 9 गेंदों पर 8 रन बना चुके हैं। भारत को जीत के लिए अगली 30 गेंदों पर 32 रन बनाने हैं।

    21 Sept 202511:28:52 PM

    India vs Pakistan Live Update: अभिषेक शर्मा भी लौटे पवेलियन

     104 रन तक कोई विकेट नहीं खोले वाली भारतीय टीम ने को 19 रन के भीतर 3 झटके लग चुके हैं। 123 के स्‍कोर पर भारत का तीसरा विकेट गिरा। बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में अभिषेक शर्मा कैच आउट हुए। अबरार अहमद ने पाकिस्‍तान को यह सफलता दिलाई। शर्मा ने 39 गेंदों पर 74 रन की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उनके बल्‍ले से 6 चौके और 5 छक्‍के निकले। अब तिलक का साथ देने के लिए संजू मैदान पर आए हैं।

    21 Sept 202511:17:57 PM

    India vs Pakistan Live Update: भारत को लगा दूसरा झटका

     शुभमन गिल के आउट होने के बाद बल्‍लेबाजी करने आए कप्‍तान सूर्यकुमार यादव का खाता तक नहीं खुला। हारिस रऊफ की गेंद पर अबरार अहमद ने उनका कैच लिया। सूर्या ने 3 गेंदों का सामना किया। अब अभिषेक शर्मा का साथ देने के लिए तिलक वर्मा मैदान पर आए हैं। भारत को फिर से एक साझेदारी की जरूरत है।

    21 Sept 202511:13:03 PM

    India vs Pakistan Live Update: भारत को लगा पहला झटका

     ड्रिंक्‍स ब्रेक के बाद भारत को पहला झटका लगा। सलामी बल्‍लेबाजी शुभमन गिल अर्धशतक से चूक गए। उन्‍होंने 28 गेंदों पर 47 रन की पारी खेली। इस दौरान गिल ने 8 चौके लगाए। फहीम अशरफ ने उन्‍हें बोल्‍ड किया। अब कप्‍तान सूर्यकुमार यादव बल्‍लेबाजी करने आए हैं।

    21 Sept 202511:03:54 PM

    India vs Pakistan Live Update: भारत का स्‍कोर 100 के पार

     मुकाबले पर भारत की पकड़ मजबूत हो गई है। 9 ओवर में ही टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 100 से ज्‍यादा रन बना लिए हैं। भारत का स्‍कोर 101/0 है। अभिषेक शर्मा फिफ्टी लगा चुके हैं वहीं गिल अर्धशतक के करीब हैं।

    21 Sept 202510:57:02 PM

    India vs Pakistan Live Update: अभिषेक शर्मा जड़ी तूफानी फिफ्टी

     सलामी बल्‍लेबाज अभिषेक शर्मा का अर्धशतक पूरा हो गया है। उन्‍होंने 24 गेंदों पर यह अर्धशतक लगाया। इस दौरान वह 4 चौके और 4 सिक्‍स लगा चुके हैं। 8 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्‍कोर 96 रन है। भारत को जीत के लिए 72 गेंदों पर 76 रन बनाने हैं।

    21 Sept 202510:54:40 PM

    India vs Pakistan Live Update: 7वें ओवर में बने 16 रन

     पावरप्‍ले के बाद फील्‍ड खुल गई थी, ऐसे में लग रहा था कि रन गति पर लगाम लगेगी। हालांकि, अभिषेक शर्मा को यह मंजूर नहीं था। उन्‍होंने इस ओवर में 2 सिक्‍स लगा दिए। 7वें ओवर में कुल 16 रन बने।

    21 Sept 202510:50:18 PM

    India vs Pakistan Live Update: भारत के नाम रहा पावरप्‍ले

     6 ओवर का खेल खत्‍म हो गया है। पावरप्‍ले पूरी तरह से भारत के नाम रहा। भारतीय सलामी जोड़ी ने 6 ओवर में 69 रन कूट दिए हैं। अभिषेक शर्मा 18 गेंदों पर 33 और शुभमन गिल 18 गेंदों पर 35 रन बनाकर खेल रहे हैं। पाकिस्‍तान टीम विकेट के लिए तरस गई है।

    21 Sept 202510:45:14 PM

    India vs Pakistan Live Update: 5 ओवर का खेल समाप्‍त

     5 ओवर का खेल समाप्‍त हो गया है। भारतीय टीम का स्‍कोर 55/0 है। पाकिस्‍तान टीम को अगर मैच में वापसी करनी है तो विकेट चटकाने होंगे। अभिषेक शर्मा 16 गेंदों पर 28 और गिल 14 गेंदों पर 27 रन बनाकर बल्‍लेबाजी कर रहे हैं।

    21 Sept 202510:39:50 PM

    India vs Pakistan Live Update: अभिषेक ने फिर लगाईं बाउंड्री

     पाकिस्‍तान की ओर से चौथा ओवर अबरार अहमद ने किया। भारत ने इस ओवर में 12 रन कूट दिए। अभिषेक शर्मा ने चौथी गेंद पर चौका और 5वीं गेंद पर सिक्‍स लगाया। 4 ओवर के बाद भारत का स्‍कोर 43/0 है।

    21 Sept 202510:35:05 PM

    India vs Pakistan Live Update: भारत ने किया तूफानी आगाज

     172 रन चेज करने उतरी भारतीय टीम को उनकी सलामी जोड़ी ने बेहतरीन शुरुआत दिलाई है। 3 ओवर के बाद भारत का स्‍कोर 31/0 है। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा लगातार बड़े शॉट लगा रहे हैं। गिल 11 गेंदों पर 21 और शर्मा 7 गेंदों पर 10 रन बना चुके हैं।

    21 Sept 202510:29:03 PM

    India vs Pakistan Live Update: भारत की अच्‍छी शुरुआत

     अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने भारत को अच्‍छी शुरुआत दिलाई है। दोनों ने आते ही पाकिस्‍तानी गेंदबाजों पर दबाव बनाया। 2 ओवर के बाद भारतीय टीम ने 19 रन बना लिए हैं। गिल 10 और शर्मा 9 रन बना चुके हैं।

    21 Sept 202510:23:27 PM

    India vs Pakistan Live Update: भारत की सलामी जोड़ी मैदान पर

     172 रन चेज करने उतरी भारतीय टीम की ओर से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की। अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर सिक्‍स लगाया। पाकिस्‍तान की ओर से पहला ओवर शाहीन शाह अफरीदी ने किया।

    21 Sept 202510:00:40 PM

    India vs Pakistan Live Update: पाकिस्‍तान ने बनाए 171 रन

     टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी पाकिस्‍तान ने 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए। साहिबजादा फरहान ने अर्धशतक लगाया। उन्‍होंने 45 गेंदों पर 58 रन की पारी खेली। कप्‍तान सलमान आगा 17 और फहीम अशरफ 20 रन बनाकर नाबाद रहे। 10 ओवर के बाद पाकिस्‍तान को स्‍कोर 1 विकेट के नुकसान पर 91 रन था। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने वापसी कराई। शिवम दुबे ने 2 विकेट लिए। आखिरी 3 ओवर में 42 रन बनाकर पाकिस्‍तान ने कुछ वापसी जरूर की।

    21 Sept 20259:53:04 PM

    India vs Pakistan LIVE Score: मोहम्‍मद नवाज अपनी गलती से हुए रन आउट

     19वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्‍मद नवाज रन आउट हुए। नवाज अपनी गलती की वजह से विकेट गंवा बैठे। सलमान आगा ने इस गेंद का सामना किया और 1 रन चुराया। दूसरी तहफ नवाज का ध्‍यान ही नहीं था और उन्‍होंने बल्‍ला क्रीज में ही नहीं रखा। फील्‍डर की तरफ भी उनका ध्‍यान नहीं था। सूर्यकुमार यादव ने बेहतरीन थ्रो पर उन्‍हें आउट किया।

    21 Sept 20259:44:48 PM

    India vs Pakistan Live Update: 18वां ओवर रहा महंगा

     भारत की ओर से 18वां ओवर अब तक के सबसे सफल गेंदबाज शिवम दुबे ने किया। इस ओवर में पाकिस्‍तानी बल्लेबाजों ने हाथ खोले। ऐसे में यह ओवर महंगा साबित हुआ। पाकिस्‍तान के खाते में इस ओवर में 17 रन आए। 18 ओवर के बाद पाकिस्‍तान को स्‍कोर 146/4 है।

    21 Sept 20259:27:22 PM

    India vs Pakistan LIVE Score: साहिबजादा फरहान आउट

     मुकाबले में भारत की वापसी हो गई है। 15वें ओवर की पहली गेंद पर ही शिवम दुबे ने साहिबजादा फरहान को वापस भेजा। फिफ्टी लगा चुके फरहान बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे। बल्‍ला उनके हाथ से छूट गया। सूर्यकुमार यादव ने कैच लेने में कोई गलती नहीं की। फरहान ने 45 गेंदों पर 58 रन की पारी खेली। अब कप्‍तान सलमान आगा मैदान पर आए हैं।

    21 Sept 20259:20:18 PM

    India vs Pakistan LIVE Score: पाकिस्‍तान को लगा तीसरा झटका

     पाकिस्‍तान को तीसरा विकेट गिर चुका है। 14वें ओवर की पहली गेंद पर ही कुलदीप यादव ने हुसैन तलत का शिकार किया। वरुण चक्रवर्ती ने कैच पकड़ने में कोई गलती नहीं की। तलत ने 11 गेंदों का सामना किया और 10 रन बनाए।

    21 Sept 20259:05:17 PM

    India vs Pakistan Live Update: शिवम दुबे ने भारत को दिलाई दूसरी सफलता

     ड्रिंक्‍स ब्रेक के बाद सूर्यकुमार यादव ने छठे गेंदबाज शिवम दुबे को गेंद थमा दी। दुबे भी कप्‍तान की उम्‍मीदों पर खरे उतरे। उन्‍होंने सैम अयूब और साहिबजादा फरहान के बीच बनी 72 रन की साझेदारी को तोड़ा। इस बार अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन कैच लिया। अयूब ने 17 गेंदों पर 21 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्‍होंने 1 चौका और 1 छक्‍का लगाया। अब हुसैन तलत मैदान पर आए हैं।

    21 Sept 20258:57:22 PM

    India vs Pakistan Live Update: फरहान ने ठोकी फिफ्टी

     तीसरे ओवर में साहिबजादा फरहान को जीवनदान मिला। इसका उन्‍होंने पूरा फायदा उठाया और 34 गेंदें में अर्धशतक जड़ दिया है। 10 ओवर के बाद पाकिस्‍तान का स्‍कोर 1 विकेट के नुकसान पर 91 रन है। भारत को वापसी करनी है तो हर हाल में विकेट चटकाने होंगे।

    21 Sept 20258:49:18 PM

    India vs Pakistan Live Update: भारत को विकेट की तलाश

     8 ओवर के बाद पाकिस्‍तान को स्‍कोर 70/1 है। भारतीय टीम को विकेट की तलाश है। पहला विकेट तीसरे ओवर में गिरा था। साहिबजादा फरहान और सैम अयूब खतरनाक होते जा रहे हैं। दोनों ने हाथ खोलना शुरू कर दिया है।

    21 Sept 20258:41:26 PM

    India vs Pakistan Live Update: पाकिस्‍तान के नाम रहा पावरप्‍ले

     टॉस हारकर बल्‍लेबाजी करने उतरी पाकिस्‍तान टीम के नाम पावरप्‍ले रहा। 6 ओवर के बाद टीम का स्‍कोर 1 विकेट के नुकसान पर 55 रन है। टूर्नामेंट में पाकिस्‍तान का यह अब तक का बेस्‍ट पावरप्‍ले है। इस दौरान भारत की ओर से खराब फील्डिंग भी देखने को मिली। अभिषेक शर्मा और कुलदीप यादव 1-1 कैच छोड़ चुके हैं। भारत को अगर मैच में वापसी करनी है तो विकेट चटकाने होंगे।

    21 Sept 20258:38:24 PM

    India vs Pakistan Live Update: भारत की खराब फील्डिंग

     5 ओवर का खेल समाप्‍त हुआ है और भारत 2 कैच ड्रॉप कर चुका है। पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने साहिबजादा फरहान का कैच छोड़ दिया। इसके बाद 5वें ओवर में कुलदीप यादव ने सैम अयूब को जीवनदान दे दिया।

    21 Sept 20258:36:46 PM

    India vs Pakistan LIVE Score: सैम को मिला जीवनदान

     5वें ओवर में कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमा दी। ओवर की चौथी गेंद पर कुलदीप यादव ने सैम अयूब का कैच छोड़ दिया। वरुण ने राउंड द विकेट की तरफ से गुगली डाली और अयूब ने स्लॉग स्वीप किया। गेंद हवा में शॉर्ट फाइन की तरफ गई, लेकिन कुलदीप ने मौका गंवा दिया। 5 ओवर के बाद पाकिस्‍तान का स्‍कोर 1 विकेट के नुकसान पर 42 रन है।

    21 Sept 20258:31:24 PM

    India vs Pakistan Live Update: 4 ओवर का खेल समाप्‍त

     भारत की ओर से चौथा ओवर जसप्रीत बुमराह ने किया। इस ओवर में बुमराह ने 10 रन खर्च किए। 5वीं गेंद नो बॉल रही। हालांकि, फ्री हिट पर 1 रन ही बना। 4 ओवर के बाद पाकिस्‍तान को स्‍कोर 1 विकेट के नुकसान पर 36 रन है।

    21 Sept 20258:23:12 PM

    India vs Pakistan Live Update: तीसरे ओवर में मिला विकेट

     भारत की ओर से तीसरा ओवर हार्दिक पांड्या ने किया। इस ओवर की तीसरी गेंद पर उन्‍होंने खतरनाक नजर आ रहे फखर जमान का विकेट चटकाया। ओवर में कुल 9 रन बने। 3 ओवर के बाद पाकिस्‍तान का स्‍कोर 1 विकेट के नुकसान पर 26 रन है।

    21 Sept 20258:19:19 PM

    India vs Pakistan LIVE Score: हार्दिक ने दिलाई पहली सफलता

     पहले ओवर में हार्दिक पांड्या की गेंद पर साहिबजादा फरहान को जीवनदान मिला था। तीसरा ओवर करने आए हार्दिक पांड्या ने भारत को पहली सफलता दिलाई। उन्‍होंने फखर जमान को विकेट के पीछे संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कराया। खतरनाक होते जा रहे फखर ने 9 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 15 रन बनाए। 3 नंबर पर सैम अयूब बल्‍लेबाजी करने के लिए आए हैं। पिछले 3 मुकाबलों में ओपनिंग करने वाले अयूब का अब तक खाता नहीं खुला है।

    21 Sept 20258:13:34 PM

    India vs Pakistan LIVE Score: महंगे साबित हुए बुमराह

     भारत की ओर से दूसरा ओवर जसप्रीत बुमराह ने किया। हालांकि, बुमराह महंगे साबित हुए। उन्‍होंने इस ओवर में 11 रन दिए। फखर जमान ने इस ओवर में 2 चौके लगाए। भारत को जल्‍द से जल्‍द विकेट की तलाश है।

    21 Sept 20258:07:51 PM

    India vs Pakistan LIVE Score: फरहान को मिला जीवनदान

     पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर साहिबजादा फरहान को जीवनदान मिला। थर्ड मैन पर तैनात अभिषेक शर्मा कैच को सही से जज नहीं कर पाए और उन्‍होंने इसे ड्रॉप दिया। पहले ओवर में पाकिस्‍तान ने 6 रन बनाए।

    21 Sept 20258:01:55 PM

    India vs Pakistan LIVE Score: पाकिस्‍तान की सलामी जोड़ी मैदान पर

    पाकिस्‍तान टीम टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी है। सैम अयूब को ओपनिंग पर नहीं भेजा गया है। वह पिछले 3 मुकाबलों में खाता तक नहीं खोल पाए थे। साहिबजादा फरहान और फखर जमान पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं। जमान ने यूएई के खिलाफ पिछले मैच में अर्धशतक लगाया था। वह अभी शानदार फार्म में चल रहे हैं। भारत की ओर से पहला ओवर हार्दिक पांड्या ने किया।

    21 Sept 20257:40:12 PM

    India vs Pakistan LIVE Score: पाकिस्‍तान की प्‍लेइंग 11

     सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद।

    21 Sept 20257:37:00 PM

    India vs Pakistan Live Update: भारत की प्‍लेइंग 11

     अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती।

    21 Sept 20257:34:34 PM

    India vs Pakistan Live Update: भारतीय टीम ने जीता टॉस

    भारत के कप्‍तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। भारत और पाकिस्‍तान की प्‍लेइंग 11 में 2-2 बदलाव किए गए हैं। भारत की अंतिम 11 में जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है।

    वहीं हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को बेंच पर बैठना होगा। पाकिस्‍तान की ओर से हसन नवाब और खुशदिल शाह का पत्‍ता कटा है। फहीम अशरफ और हुसैन तलत को टीम में जगह दी गई है।

    21 Sept 20257:14:26 PM

    India vs Pakistan Live Update: ग्रुप स्‍टेज में पाकिस्‍तान का प्रदर्शन

     ग्रुप स्‍टेज में पाकिस्‍तान ने 3 मैच खेले और उन्‍हें 2 में ही जीत मिली। भारतीय टीम के हाथों पाकिस्‍तान को हार झेलनी पड़ी थी। मैन इन ग्रीन ने ओमान को हराकर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके बाद भारत ने पाकिस्‍तान को 7 विकेट से पटखनी दी। आखिरी ग्रुप मैच में सलमान आगा की टीम ने यूएई को मात दी थी।

    21 Sept 20256:52:13 PM

    India vs Pakistan Live Update: ग्रुप स्‍टेज में भारत का सफर

     ग्रुप स्‍टेज में भारतीय टीम अविजित रही। 3 में से 3 मैच जीतकर सूर्यकुमार यादव एंड कंपनी ग्रुप ए में टॉप पर रही थी। भारत ने यूएई को हराने के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। इसके बाद टीम इंडिया ने पाकिस्‍तान और ओमान को शिकस्‍त दी। ग्रुप स्‍टेज में भारत और श्रीलंका 2 ही टीम हैं जिन्‍हें हार का मुंह नहीं देखना पड़ा।

    21 Sept 20256:28:06 PM

    India vs Pakistan LIVE Score, Asia Cup 2025: 7:30 बजे होगा टॉस

     भारत और पाकिस्‍तान का मैच अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। वहीं टॉस तय समय से आधा घंटे पहले 7:30 बजे होगा। भारतीय टीम प्‍लेइंग 11 में 2 बदलाव के साथ उतर सकती है।

    21 Sept 20255:59:43 PM

    Asia Cup 2025, India vs Pakistan LIVE Score: हिसाब चुकता करना चाहेगी पाकिस्‍तान

     एशिया कप 2025 के ग्रुप स्‍टेज में भारत-पाकिस्‍तान की टक्‍कर हुई थी। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्‍तान को 7 विकेट से मात दी थी। ऐसे में अब पाकिस्‍तान की कोशिश हिसाब चुकता करने पर होगी। वहीं भारतीय टीम की कोशिश पाकिस्‍तान को एक बाद फिर पटखनी देने की होगी।

    21 Sept 20255:28:22 PM

    India vs Pakistan Live Update: हेड टू हेड

     एशिया कप टी20 में भारत और पाकिस्‍तान के बीच अब तक 4 बार आमना-सामना हुआ है। इस दौरान भारत का पलड़ा भारी नजर आता है। भारतीय टीम ने 3 मैच जीते हैं, वहीं पाकिस्‍तान टीम 1 मुकाबला ही जीत सकी है।

    21 Sept 20254:57:11 PM

    IND vs PAK Live Update: पाकिस्‍तान की संभावित 11

     सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), खुशदिल शाह, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद।

    21 Sept 20254:35:35 PM

    IND vs PAK Live Cricket Score: भारत की संभावित 11

     अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती।

    21 Sept 20254:10:35 PM

    India vs Pakistan Live Update: पाकिस्‍तान टीम

     सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), खुशदिल शाह, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, हुसैन तलत, फहीम अशरफ, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, सुफियान मुकीम।

    21 Sept 20254:10:22 PM

    Asia Cup 2025, India vs Pakistan LIVE Score: भारतीय टीम

     अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती।

    21 Sept 20254:10:07 PM

    India vs Pakistan LIVE Score, Asia Cup 2025: लाइव ब्‍लॉग

     दैनिक जागरण के लाइव ब्‍लॉग में आपका स्‍वागत है। एशिया कप 2025 के सुपर-4 के दूसरे मैच में भारतीय टीम का सामना पाकिस्‍तान से होगा। इस मैच से जुड़ी सभी अपडेट आपको यहां पर पढ़ने के लिए मिलने वाली हैं।