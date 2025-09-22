IND vs PAK: 'AK 47 का जवाब ब्रह्मोस', पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज ने भारत की 'महा धुलाई' पर दिया जबरदस्त रिएक्शन
पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने भारत के खिलाफ एशिया कप सुपर-4 राउंड में मिली हार के बाद अपनी टीम की कड़ी आलोचना की है। कनेरिया ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जमकर तारीफ की जिन्होंने तूफानी शुरुआत दिलाकर पाकिस्तानी गेंदबाजी आक्रमण का मजाक बनाया। उन्होंने फखर जमां के विकेट पर राय दी कि वो साफ कैच था।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने रविवार को भारत के हाथों मिली शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम की कड़ी आलोचना की है। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की तूफानी पारियों के दम पर भारत ने 172 रन का लक्ष्य 7 गेंदें शेष रहते चार विकेट खोकर हासिल किया।
भारतीय ओपनर्स ने केवल 59 गेंदों में 105 रन की साझेदारी करके टीम को ड्राइविंग सीट पर ला खड़ा किया। अभिषेक शर्मा ने केवल 39 गेंदों में छह चौके और पांच छक्के की मदद से 74 रन बनाए। वहीं, गिल ने 28 गेंदों में 8 चौके की मदद से 47 रन बनाए।
दानिश कनेरिया ने क्या कहा
साहिबजादा फरहान ने एके47 का इशारा किया, लेकिन फिर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने अपने बल्ले से ब्रह्मोस लांच किया। शर्मा ने तो फ्लाइंग किस भी दी। ऐसा आपको करना चाहिए। भारतीय ओपनर्स का जवाबी हमला इतना विस्फोटक था कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के होश उड़ गए। एक धुलाई होती है और एक महा धुलाई। यह महा धुलाई थी।
दानिश कनेरिया ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, 'जब आपके पास अभिषेक शर्मा और शुभमन जैसे खिलाड़ी ओपनर्स हो तो ऐसी पिच पर 200 रन का लक्ष्य भी छोटा लगता है। दोनों ही क्लास खिलाड़ी हैं।'
फखर जमां का कैच क्लीन
कनेरिया ने फखर जमां के विवादित विकेट पर भी अपनी राय रखी। पाकिस्तान की पारी के तीसरे ओवर में हार्दिक पांड्या ने फखर जमां को विकेटकीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कराया।
कनेरिया ने कहा, 'अब पाकिस्तान एक का ध्यान एक और बलि के बकरे पर है, जो उन्हें फखर जमां के विकेट के रूप में मिला। वो रोए और कहा कि आउट नहीं थे। मगर संजू सैमसन ने साफ कैच लपका। उनके ग्लव्स गेंद के नीचे थे। इसके बाद भी पाकिस्तान इस विकेट पर रोया। फखर जमां अपने बहाने पर अड़े रहे।'
भारतीय टीम गुरुवार को अपना अगला मुकाबला बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। वहीं, पाकिस्तान और श्रीलंका बुधवार को भिड़ेंगे। दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला करो या मरो की स्थिति का होगा।
