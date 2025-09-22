पाकिस्‍तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने भारत के खिलाफ एशिया कप सुपर-4 राउंड में मिली हार के बाद अपनी टीम की कड़ी आलोचना की है। कनेरिया ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जमकर तारीफ की जिन्‍होंने तूफानी शुरुआत दिलाकर पाकिस्‍तानी गेंदबाजी आक्रमण का मजाक बनाया। उन्‍होंने फखर जमां के विकेट पर राय दी कि वो साफ कैच था।

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने रविवार को भारत के हाथों मिली शिकस्‍त के बाद पाकिस्‍तान टीम की कड़ी आलोचना की है। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की तूफानी पारियों के दम पर भारत ने 172 रन का लक्ष्‍य 7 गेंदें शेष रहते चार विकेट खोकर हासिल किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारतीय ओपनर्स ने केवल 59 गेंदों में 105 रन की साझेदारी करके टीम को ड्राइविंग सीट पर ला खड़ा किया। अभिषेक शर्मा ने केवल 39 गेंदों में छह चौके और पांच छक्‍के की मदद से 74 रन बनाए। वहीं, गिल ने 28 गेंदों में 8 चौके की मदद से 47 रन बनाए।

दानिश कनेरिया ने क्‍या कहा साहिबजादा फरहान ने एके47 का इशारा किया, लेकिन फिर शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने अपने बल्‍ले से ब्रह्मोस लांच किया। शर्मा ने तो फ्लाइंग किस भी दी। ऐसा आपको करना चाहिए। भारतीय ओपनर्स का जवाबी हमला इतना विस्‍फोटक था कि पाकिस्‍तानी खिलाड़‍ियों के होश उड़ गए। एक धुलाई होती है और एक महा धुलाई। यह महा धुलाई थी। दानिश कनेरिया ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, 'जब आपके पास अभिषेक शर्मा और शुभमन जैसे खिलाड़ी ओपनर्स हो तो ऐसी पिच पर 200 रन का लक्ष्‍य भी छोटा लगता है। दोनों ही क्‍लास खिलाड़ी हैं।'