'बल्ले को AK-47 की तरह थाम लिया', संजय राउत ने इस पाकिस्तानी खिलाड़ी के हावभाव का जिक्र कर BCCI पर कसा तंज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने रविवार को एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले के दौरान पीएम मोदी, जय शाह और बीसीसीआई पर नया हमला बोला है।

एक्स पर एक पोस्ट में राउत ने पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के 50 रन पूरे करने के बाद उनके संदिग्ध हावभाव पर आपत्ति जताई।

'जैसे कुछ हुआ ही न हो'

राउत ने कहा, "साहिबजादा फरहान ने मैदान पर साबित कर दिया कि कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 बेगुनाहों का कत्लेआम किया था- उन्हें ऐसे गोलियों से भून डाला जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और बल्ले को एके-47 की तरह थाम लिया और चौके जड़ दिए!"