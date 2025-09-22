Language
    'बल्ले को AK-47 की तरह थाम लिया', संजय राउत ने इस पाकिस्तानी खिलाड़ी के हावभाव का जिक्र कर BCCI पर कसा तंज

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:03 AM (IST)

    शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर पीएम मोदी जय शाह और बीसीसीआई पर निशाना साधा। उन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के अर्धशतक मनाने के तरीके पर आपत्ति जताई जिसकी तुलना पहलगाम में हुए आतंकी हमले से की। राउत ने बीसीसीआई और मोदी सरकार को शर्मसार करने का आरोप लगाया और जय शाह पर भी कटाक्ष किया।

    शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने रविवार को एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले के दौरान पीएम मोदी, जय शाह और बीसीसीआई पर नया हमला बोला है।

    एक्स पर एक पोस्ट में राउत ने पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान के 50 रन पूरे करने के बाद उनके संदिग्ध हावभाव पर आपत्ति जताई।

    'जैसे कुछ हुआ ही न हो'

    राउत ने कहा, "साहिबजादा फरहान ने मैदान पर साबित कर दिया कि कैसे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 बेगुनाहों का कत्लेआम किया था- उन्हें ऐसे गोलियों से भून डाला जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और बल्ले को एके-47 की तरह थाम लिया और चौके जड़ दिए!"

    बीसीसीआई पर साधा निशाना

    यूबीटी नेता ने आगे कहा, "बीसीसीआई और मोदी सरकार के चेहरे पर यह थूकना अपमान की पराकाष्ठा है। भारत को शर्मसार करने के लिए जय शाह भारत रत्न के हकदार हैं।" एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच को लेकर देश में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है।

    भारत ने फिर दी पाकिस्तान को मात

    दूसरे मैच में भारत ने पाकिस्तान को छह विकेट से हराया। 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने 105 रनों की तेज साझेदारी की और तिलक वर्मा ने शानदार पारी खेलकर भारत को पाकिस्तान पर सभी प्रारूपों में लगातार सातवीं जीत दिलाई।

