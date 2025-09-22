Language
    PAK vs SL Head To Head: फाइनल की रेस से बाहर होगी पाकिस्‍तान टीम! श्रीलंका से मिलती है कड़ी चुनौती

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:20 PM (IST)

    पाकिस्‍तान और श्रीलंका के बीच होगी कांटे की टक्‍कर।

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 में इन दिनों सुपर-4 के मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहले 2 मुकाबलों में रोमांचक जंग देखने को मिली। शनिवार को बांग्‍लादेश ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराया, वहीं रविवार को भारतीय टीम ने पाकिस्‍तान को 6 विकेट से शिकस्‍त दी। हार के साथ सुपर-4 का आगाज करने वाली श्रीलंका और बांग्‍लादेश अब मंगलवार को आमने-सामने होंगी।

    हारने वाली टीम की बढ़ेंगी मुश्किलें

    इस मैच को जीतने वाली टीम जहां फाइनल की उम्‍मीदों को जिंदा रख सकती है, वहीं हारने वाली टीम का सफर लगभग समाप्‍त हो जाएगा। ऐसे में श्रीलंक और पाकिस्‍तान के लिए यह मुकाबला बेहद अहम हो जाता है। दोनों के बीच हेड टू हेड के आंकड़ों की बात करें तो इन टीमों के बीच कांटे की टक्‍कर देखने को मिलती है। ऐसे में मंगलवार को मैच किसी भी करवट बैठ सकता है।

    3 साल से नहीं हुई टक्‍कर

    पाकिस्‍तान और श्रीलंका के बीच 2007 से अब तक 23 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं। इस दौरान पाकिस्‍तान ने 13 मैच जीते हैं। वहीं पाकिस्‍तान टीम को 10 मुकाबलों में जीत मिली है। दोनों टीमों के बीच 2022 के बाद से कोई टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला गया है। ऐसे में कल दोनों टीम जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगी।

    हेड टू हेड

    • कुल टी20: 23
    • पाकिस्‍तान जीता: 13
    • श्रीलंका जीता: 10

    ग्रुप स्‍टेज में प्रदर्शन

    ग्रुप स्‍टेज में श्रीलंका और पाकिस्‍तान के प्रदर्शन की बात करें तो लंकाई टीम अविजित रही थी, वहीं पाकिस्‍तान को भारतीय टीम के हाथों 7 विकेट से हार मिली थी। ग्रुप बी में शामिल श्रीलंका टीम ने बांग्‍लादेश, अफगानिस्‍तान और हांगकांग को शिकस्‍त दी थी।

    वहीं ग्रुप ए की पाकिस्‍तान ने यूएई और ओमान के खिलाफ मुकाबला जीता था। सुपर-4 में श्रीलंका, पाकिस्‍तान के अलावा भारत और बांग्‍लादेश ने जगह बनाई है। सुपर-4 की टॉप-2 टीमों के बीच 28 सितंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।

