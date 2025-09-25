Language
    IND vs SL Live Streaming: फाइनल की तैयारी करने उतरेगी सूर्या की सेना, टीवी और मोबाइल पर ऐसे देख सकते हैं मुकाबला

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 01:45 PM (IST)

    एशिया कप 2025 अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। 3 मैच के बाद विनर का पता चल जाएगा। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अब तक सभी मैच जीते हैं। विजयी रथ पर सवाल सूर्या की सेना पहले ही फाइनल में जगह पक्‍की कर चुकी है। वहीं बांग्‍लादेश और पाकिस्‍तान के बीच होने वाले मैच की विजेता टीम फाइनल में अपनी जगह पक्‍की करेगी।

    जीत के साथ फाइनल खेलना चाहेगी भारतीय टीम।

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 का कारवां अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। 3 मैच के बाद इस सीजन के विनर का पता चल जाएगा। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अब तक हार का मुंह नहीं देखा है। विजयी रथ पर सवाल सूर्या की सेना पहले ही फाइनल में जगह पक्‍की कर चुकी है। वहीं बांग्‍लादेश और पाकिस्‍तान के बीच होने वाले मैच की विजेता टीम फाइनल में अपनी जगह पक्‍की करेगी।

    सुपर-4 में भारत ने पहले पाकिस्‍तान और फिर बांग्‍लादेश को हराकर फाइनल का टिकट कटाया। अब अपने आखिरी सुपर-4 मुकाबले में टीम का सामना श्रीलंका से होगा। सुपर-4 में लगातार 2 हार के बाद श्रीलंका पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। ऐसे में सूर्या एंड कंपनी श्रीलंका के खिलाफ फाइनल की तैयारी करने उतरेगी। आइए जानते हैं कि यह भिड़ंत कब और कहां होगी। भारत में आप इस मैच को टीवी और मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं।

    लाइव स्‍ट्रीमिंग डिटेल

    भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 का छठा मैच कब खेला जाएगा?

    भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 का छठा मैच शुक्रवार, 26 सितंबर को खेला जाएगा।

    भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 का छठा मैच कहां खेला जाएगा?

    भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 का छठा मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेल जाएगा।

    भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 का छठा मैच कितने बजे शुरू होगा?

    भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 का छठा मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। वहीं टॉस आधा घंटे पहले 7:30 बजे होगा।

    भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 के छठे मुकाबले को टीवी पर कैसे देख सकते हैं?

    भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 के छठे मुकाबले को टीवी पर सोनी स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।

    भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 के छठे मुकाबले को मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं?

    भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 के छठे मुकाबले को मोबाइल पर सोनी लिव एप पर देख सकते हैं। मैच से जुड़ी पल-पल की अपडेट आपको दैनिक जागरण पर पढ़ने को मिलेगी।

    भारतीय टीम

    सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह।

    श्रीलंका टीम

    चरिथ असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानीदु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिन्दु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, चमिका करुणारत्ने, महीश तीक्षाना, दुष्‍मंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना, जेनिथ लियानागे।

