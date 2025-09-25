IND vs SL Live Streaming: फाइनल की तैयारी करने उतरेगी सूर्या की सेना, टीवी और मोबाइल पर ऐसे देख सकते हैं मुकाबला

एशिया कप 2025 अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। 3 मैच के बाद विनर का पता चल जाएगा। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अब तक सभी मैच जीते हैं। विजयी रथ पर सवाल सूर्या की सेना पहले ही फाइनल में जगह पक्‍की कर चुकी है। वहीं बांग्‍लादेश और पाकिस्‍तान के बीच होने वाले मैच की विजेता टीम फाइनल में अपनी जगह पक्‍की करेगी।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 का कारवां अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। 3 मैच के बाद इस सीजन के विनर का पता चल जाएगा। भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में अब तक हार का मुंह नहीं देखा है। विजयी रथ पर सवाल सूर्या की सेना पहले ही फाइनल में जगह पक्‍की कर चुकी है। वहीं बांग्‍लादेश और पाकिस्‍तान के बीच होने वाले मैच की विजेता टीम फाइनल में अपनी जगह पक्‍की करेगी।

सुपर-4 में भारत ने पहले पाकिस्‍तान और फिर बांग्‍लादेश को हराकर फाइनल का टिकट कटाया। अब अपने आखिरी सुपर-4 मुकाबले में टीम का सामना श्रीलंका से होगा। सुपर-4 में लगातार 2 हार के बाद श्रीलंका पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। ऐसे में सूर्या एंड कंपनी श्रीलंका के खिलाफ फाइनल की तैयारी करने उतरेगी। आइए जानते हैं कि यह भिड़ंत कब और कहां होगी। भारत में आप इस मैच को टीवी और मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं।

लाइव स्‍ट्रीमिंग डिटेल भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 का छठा मैच कब खेला जाएगा? भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 का छठा मैच शुक्रवार, 26 सितंबर को खेला जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 का छठा मैच कहां खेला जाएगा? भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 का छठा मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेल जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 का छठा मैच कितने बजे शुरू होगा? भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 का छठा मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा। वहीं टॉस आधा घंटे पहले 7:30 बजे होगा।

भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 के छठे मुकाबले को टीवी पर कैसे देख सकते हैं? भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 के सुपर-4 के छठे मुकाबले को टीवी पर सोनी स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं।