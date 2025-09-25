भारत-पाकिस्तान के बीच पहली बार खेला जाएगा Asia Cup का फाइनल! तीसरी बार पड़ोसियों को रौंदने के लिए तैयार टीम इंडिया
एशिया कप 2025 की एक फाइनलिस्ट टीम तय हो गई है। सुपर-4 में लगातार 2 जीत के साथ भारतीय टीम ने 12वीं बार एशिया कप के फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में टीम इंडिया का सामना किससे होगा यह अभी तय नहीं है। हालांकि ज्यादा संभावना है कि भारतीय टीम फाइनल में पाकिस्तान से भिड़े। अगर ऐसा होता है तो टूर्नामेंट में तीसरी बार दोनों टीम आमने-सामने होंगी।
पाकिस्तान-बांग्लादेश आमने-सामने
सुपर-4 में आज पाकिस्तान का सामना बांग्लादेश से होगा। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम फाइनल में भारत से टकराएगी। फाइलन 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हेड टू हेड की बात करें तो पाक टीम का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक 25 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं। इस दौरान पाकिस्तान को 2 में जीत मिली है। वहीं बांग्लादेश टीम 5 मुकाबले ही जीत सकी है। ऐसे में पाकिस्तान टीम का पलड़ा भारी माना जा रहा है।
9वें खिताब पर भारत की नजर
भारत एशिया कप की सबसे सफल टीम है। टीम इंडिया ने अब तक खेले गए 16 सीजन में 8 बार खिताब पर कब्जा जमाया है। अब भारत की नजर 9वें खिताब पर है। एशिया कप 2025 में भारत को श्रीलंका से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद थी। हालांकि, लंकाई टीम पहले ही बाहर हो चुकी है।
एशिया कप की विजेता टीम और रनरअप
- साल 1984: भारतीय टीम (वनडे) - श्रीलंका
- साल 1986: श्रीलंका टीम (वनडे) - पाकिस्तान
- साल 1988: भारतीय टीम (वनडे) - श्रीलंका
- साल 1990-91: भारतीय टीम (वनडे) - श्रीलंका
- साल 1995: भारतीय टीम (वनडे) - श्रीलंका
- साल 1997: श्रीलंका टीम (वनडे) - भारत
- साल 2000: पाकिस्तान टीम (वनडे) - श्रीलंका
- साल 2004: श्रीलंका टीम (वनडे) - भारत
- साल 2008: श्रीलंका टीम (वनडे) - भारत
- साल 2010: भारतीय टीम (वनडे) - श्रीलंका
- साल 2012: पाकिस्तान टीम (वनडे)- बांग्लादेश
- साल 2014: श्रीलंका टीम (वनडे) - पाकिस्तान
- साल 2016: भारतीय टीम (टी20) - बांग्लादेश
- साल 2018: भारतीय टीम (वनडे) - बांग्लादेश
- साल 2022: श्रीलंका टीम (टी20) - पाकिस्तान
- साल 2023: भारतीय टीम (वनडे) - श्रीलंका
