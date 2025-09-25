एशिया कप 2025 की एक फाइनलिस्‍ट टीम तय हो गई है। सुपर-4 में लगातार 2 जीत के साथ भारतीय टीम ने 12वीं बार एशिया कप के फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में टीम इंडिया का सामना किससे होगा यह अभी तय नहीं है। हालांकि ज्‍यादा संभावना है कि भारतीय टीम फाइनल में पाकिस्‍तान से भिड़े। अगर ऐसा होता है तो टूर्नामेंट में तीसरी बार दोनों टीम आमने-सामने होंगी।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 की एक फाइनलिस्‍ट टीम तय हो गई है। सुपर-4 में लगातार 2 जीत के साथ भारतीय टीम ने 12वीं बार एशिया कप के फाइनल में जगह बनाई है। फाइनल में टीम इंडिया का सामना किससे होगा यह अभी तय नहीं है। हालांकि, ज्‍यादा संभावना है कि भारतीय टीम फाइनल में पाकिस्‍तान से भिड़े। अगर ऐसा होता है तो टूर्नामेंट में तीसरी बार दोनों टीम आमने-सामने होंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पाकिस्‍तान-बांग्‍लादेश आमने-सामने सुपर-4 में आज पाकिस्‍तान का सामना बांग्‍लादेश से होगा। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम फाइनल में भारत से टकराएगी। फाइलन 28 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्‍तान और बांग्‍लादेश के बीच हेड टू हेड की बात करें तो पाक टीम का पलड़ा भारी है। दोनों टीमों के बीच अब तक 25 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं। इस दौरान पाकिस्‍तान को 2 में जीत मिली है। वहीं बांग्‍लादेश टीम 5 मुकाबले ही जीत सकी है। ऐसे में पाकिस्‍तान टीम का पलड़ा भारी माना जा रहा है।