IND vs PAK Final: खिताबी मुकाबले में हो न जाए गड़बड़, आंकड़े सूर्यकुमार यादव को दे सकते हैं टेंशन

भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी मैच होता है इसका इंतजार सभी को रहता है और जब बात फाइनल की हो तो रोमांच और ज्यादा बढ़ जाता है। एक बार फिर ये दोनों टीमें फाइनल में टकराने जा रही हैं और मंच है एशिया कप-2025 का। फॉर्म के लिहाज से भारत का पलड़ा भारी है लेकिन आंकड़े कुछ और गवाही दे रहे हैं।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम ने एशिया कप-2025 के फाइनल में जगह बना ली है। 28 सितंबर को होने वाले इस खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया का सामना पाकिस्तान से होना है। ये इस एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की तीसरी भिड़ंत होगी। इससे पहले दोनों बार भारत ने जीत हासिल की है। हालांकि, खिताबी मुकाबले का दबाव और माहौल दोनों अलग होगा और यहां आंकड़े भारत के लिए डराने वाले हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को मात दे फाइनल में जगह बनाई है। वहीं पाकिस्तान ने बांग्लादेश और श्रीलंका को हरा खिताबी भिड़ंत भारत के साथ तय की। कैसे हैं आंकड़े? फॉर्म के लिहाज से देखा जाए तो भारत का पलड़ा काफी भारी है, लेकिन आंकड़े भारत के फेवर में नहीं है। भारत और पाकिस्तान का फाइनल वैसे भी कम देखने को मिलता है और अगर ओवरऑल देखा जाए तो जब भी भारत और पाकिस्तान की टीमें फाइनल में टकराई हैं पाकिस्तान ज्यादा बार जीतने में सफल रही है।

दोनों टीमें अभी तक पांच बार फाइनल में खेली हैं और जिसमें से तीन बार पाकिस्तान को जीत मिली है। वहीं दो बार भारत ने जीत हासिल की है। ये आंकड़े वनडे और टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट दोनों को मिलाकर हैं।

मैचों का लेखा-जोखा भारत और पाकिस्तान ने पहला फाइनल साल 1985 में वेंसन एंड हेजस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट में खेला था जिसमें भारत को जीत मिली थी। इसके बाद ऑस्ट्रेल-एशिया कप 1986 और 1994 में इन दोनों टीमों के बीच फाइनल खेला गया था और दोनों बार पाकिस्तान को जीत मिली थी। साल 2007 में भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था जिसमें भारत ने विश्व चैंपियन का तमगा हासिल किया था।