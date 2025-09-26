Language
    IND vs PAK: हारिस रऊफ को सजा तय, फरहान ने गन सेलिब्रेशन की सफाई में लिया विराट कोहली का गलत नाम

    By abhishek tripathi Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 04:32 PM (IST)

    भारत और पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर को खेले गए मैच में साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ ने उकसावे वाले इशारे किए थे औ इसी को लेकर भारतीय टीम ने आईसीसी में शिकायत की थी। इस मामले की सुनवाई आईसीसी मैच रैफरी एंडी पायक्रॉफ्ट के सामने हुई जिसमें दोनों ने अपनी सफाई पेश की।

    साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ की आईसीसी में सुनवाई

    अभिषेक त्रिपाठी, स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। टीम इंडिया ने 21 सितंबर को हुए मैच में साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ के उकसावे वाले सेलिब्रेशन पर मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट से शिकायत की थी। इस मामले की सुनवाई आज हो रही है जिसमें एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है

    अभी तक जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक, पाकिस्तानी क्रिकेटर हारिस रऊफ पर आर्थिक जुर्माना लगने तय माना जा रहा है। वहीं, दूसरे पाकिस्तानी क्रिकेटर साहिबजादा फरहान ने मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट से कहा कि गन सेलिब्रेशन तो विराट कोहली ने भी क्या था। हालांकि, यहां उनको महेंद्र सिंह धोनी का नाम लेना चाहिए था।

    उन्होंने ये भी कहा कि मैं खैबर पख्तूनवा का रहने वाला हूं। वहां पर इस तरह का सेलिब्रेशन होता है इसलिए मैंने ऐसा किया। फरहान ने इसे राजनीति से प्रेरित नहीं बताया है।

    ये है पूरा मामला

    मालूम हो कि भारतीय टीम ने 21 तारीख के एशिया कप के मैच में पाकिस्तान टीम के दो खिलाड़ियों के अभद्र व्यवहार की शिकायत की थी। ये खबर दैनिक जागरण ने ही ब्रेक की थी। मैच में फरहान ने अर्धशतक लगाने के बाद गन सेलिब्रेशन किया था जिसमें उन्होंने बैट को गन की तरह पकड़ चलाने की इशारा किया था। हास्यपद बात ये थी कि उन्होंने बैट को उलटा पकड़ा था जिसके कारण सोशल मीडिया पर उनकी बेइज्जती भी हुई थी।

    वहीं रऊफ ने बाउंड्री लाइन पर प्लेन गिरने का इशारा किया था और उंगली से 6-0 का इशारा किया था। भारत ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इसमें भारत ने पाकिस्तान में स्थित कई आतंकी ठिकानों को नेस्तेनाबूद किया था। पाकिस्तानी की आर्मी ने भी जवाबी फायरिंग की थी, लेकिन मुंह की खाई थी। हालांकि, पाकिस्तान के लोगों ने ये अफवाह उड़ाई थी की उनके सेना ने भारत के छह राफेल मार गिए जबकि भारत एक भी विमान को गिरा नहीं पाया।