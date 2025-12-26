'गाजा पर छाती पीटी, यहां सांप सूंघ गया', बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर खौला सितारों का खून, सोशल मीडिया पर बवाल!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास (Dipu Chandra Das) की सरेआम हत्या ने हर किसी को हैरान कर दिया है। भारत में भी हलचल तेज हो गई है और सोशल मीडिया यूजर्स अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कुछ सेलिब्रिटीज भी खुलकर इस मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ सेलेब्स ने तो उन लोगों पर भी तंज कसा है, जो बांग्लादेश लिंचिंग पर चुप हैं, जबकि गाजा हमले को लेकर अपनी आवाज उठा रहे थे और उनका साथ दे रहे थे। हाल ही में जाह्नवी कपूर ने इस मामले पर अपनी राय दी। अब कई और सेलेब्स ने भी अपना गुस्सा निकाला है।