Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'गाजा पर छाती पीटी, यहां सांप सूंघ गया', बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर खौला सितारों का खून, सोशल मीडिया पर बवाल!

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 12:13 PM (IST)

    बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को जिंदा जलाने की घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ कुछ सेलेब्स निंदा कर रहे हैं, वहीं कुछ से ...और पढ़ें

    Hero Image

    बांग्लादेश में हुई लिंचिंग पर बॉलीवुड सेलेब्स ने उठाया सवाल। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास (Dipu Chandra Das) की सरेआम हत्या ने हर किसी को हैरान कर दिया है। भारत में भी हलचल तेज हो गई है और सोशल मीडिया यूजर्स अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कुछ सेलिब्रिटीज भी खुलकर इस मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ सेलेब्स ने तो उन लोगों पर भी तंज कसा है, जो बांग्लादेश लिंचिंग पर चुप हैं, जबकि गाजा हमले को लेकर अपनी आवाज उठा रहे थे और उनका साथ दे रहे थे। हाल ही में जाह्नवी कपूर ने इस मामले पर अपनी राय दी। अब कई और सेलेब्स ने भी अपना गुस्सा निकाला है।

    क्रूरता से सहमीं जया प्रदा 

    जया प्रदा ने एक वीडियो में इस मॉब लिंचिंग पर कहा, "आज मैं बहुत दुखी हूं,  मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, यह सोचकर कि बांग्लादेश में किसी इंसान के साथ इतनी क्रूरता कैसे की जा सकती है। एक बेगुनाह हिंदू व्यक्ति दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। उन्होंने न सिर्फ उसे मारा, बल्कि पेड़ से बांधकर आग लगा दी। क्या यह नया बांग्लादेश है? यह सामान्य हिंसा नहीं है। यह भीड़ द्वारा की गई लिंचिंग है। यह हिंदू धर्म पर हमला है। हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, महिलाओं पर हमले हो रहे हैं, हम कब तक चुप रहेंगे? हम धर्मनिरपेक्षता के नाम पर चुप हैं, हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए, हमें वहां के लोगों की मदद करनी चाहिए। हमें मिलकर उनके लिए न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए।"

    यह भी पढ़ें- दीपू चंद्र दास को बांग्लादेश में जलाया तो भड़कीं Janhvi Kapoor, बोलीं- 'यही पाखंड हमें तबाह कर देगा'

     

    मनोज जोशी ने उठाया सवाल

    मनोज जोशी ने उन लोगों पर सवाल उठाया, जो गाजा पर अपनी आवाज उठा रहे थे लेकिन बांग्लादेश में हिंदू व्यक्ति की हत्या पर चुप्पी साधे हुए हैं। अभिनेता ने कहा, "जब गाजा या फिलिस्तीन में कुछ होता है तो सब आगे आते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में किसी हिंदू को मारा जाता है तो यह बहुत दुख की बात है कि कोई आगे नहीं आता। समय इसका जवाब देगा।"

    बांग्लादेश में हिंदू की हत्या को लेकर टोनी कक्कड़ ने एक गाना भी बनाया है जिसका क्लिप उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने इस वीडियो को कैप्शन दिया है, "कौन दुनिया, कौन चार लोग?"

     

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Tony Kakkar (@tonykakkar)

    इससे पहले जाह्नवी कपूर ने एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर कर इस मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने इस घटना को बर्बर बताया था। एक्ट्रेस ने इशारों-इशारों में गाजा पर बोलने वालों पर निशाना साधते हुए कहा था कि हम दुनिया के दूसरे कोने में होने वाली चीजों पर रोते रहेंगे, जबकि हमारे अपने भाई-बहनों को जिंदा जला दिया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- 'दूसरी एक्ट्रेस का ऑडिशन नहीं लिया, फिर मुझसे क्यों...', बॉलीवुड के दोगलेपन पर Yami Gautam का वार