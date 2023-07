Baap Re Baap Trailer Out: हंसने के लिए हो जाइए तैयार! ‘बाप रे बाप’ का ट्रेलर आउट, देख नहीं रुकेगी हंसी

Baap Re Baap Trailer Out भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक बाप रे बाप का ट्रेलर फाइनली आउट हो गया है। कॉमेडी ड्रामा फिल्म का ट्रेलर देख आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। फिल्म में विक्रांत सिंह और यामिनी सिंह ने अहम किरदार निभाया है। यहां देखिए विक्रांत और यामिनी की इस फिल्म का मजेदार ट्रेलर।

Vikrant Singh Yamini Singh Bhojpuri Film Baap Re Baap Trailer Out. Photo- Instagram

नई दिल्ली, जेएनएन। Baap Re Baap Trailer Out: इस बात में कोई शक नहीं है कि भोजपुरी फिल्मों का क्रेज बॉलीवुड से कम नहीं है। लोग बड़े चाव से भोजपुरी फिल्में देखते हैं और उनके गानों का लुत्फ उठाते हैं। तो अगर आप भी भोजपुरी फिल्म देखना चाहते हैं तो बस कुछ ही दिनों में आपका ये इंतजार खत्म होने वाला है। विक्रांत सिंह और यामिनी सिंह जल्द ही एक मजेदार फिल्म के साथ पर्दे पर धमाल मचाने वाले हैं। हाल ही में, उनकी मच अवेटेड अपकमिंग फिल्म 'बाप रे बाप' का ट्रेलर भी आउट हो गया है। फिल्म का ट्रेलर देख आप हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे। बाप रे बाप के ट्रेलर ने मचाया तहलका 'बाप रे बाप' का ट्रेलर मेकर्स ने सावी स्टूडियो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है। ट्रेलर देख ये कहा जा सकता है कि इस फिल्म में फुल ऑन कॉमेडी और ड्रामा होगा। फिल्म की कहानी एक कंजूस पिता के इर्द-गिर्द घूमती है। अमीर होने के बावजूद पैसे खर्च करने में विक्रांत के पिता बहुत नखरे करते हैं। खाने की कटौती से लेकर बिजली बचाने तक उनके पिता इतने कंजूस होते हैं कि उनके बच्चों का भी लगाव पिता से ज्यादा उनकी प्रॉपर्टी में होता है। विक्रांत सिंह भी पिता की तरह काफी हद तक कंजूस होते हैं। वह यामिनी सिंह पर पैसा खर्च करने में बार-बार बहाने बनाते हैं। जब यामिनी, विक्रांत से बीस हजार मांगती हैं तो वह अपने पिता के पास जाकर उनसे पैसे मांगते हैं, लेकिन 20 हजार रकम सुनकर उनके तोते उड़ जाते हैं और वह बेहोश हो जाते हैं। उनकी तबीयत भी खराब हो जाती है। सस्पेंस तो तब आता है, जब विक्रांत के पिता दूसरी शादी कर लेते हैं और सारी संपत्ति उनके नाम पर कर देते हैं। कब रिलीज होगी 'बाप रे बाप'? फिल्म का ट्रेलर तो मजेदार है ही, विक्रांत सिंह और यामिनी सिंह की केमिस्ट्री का भी कोई जवाब नहीं है। दर्शक मूवी को देखने के लिए बेकरार हैं। हालांकि, अभी तक फिल्म की रिलीज डेट का एलान नहीं किया गया है। बता दें कि जी बाइस्कोप की निर्मित फिल्म का निर्देशन फिरोज खान ने किया है। मूवी में विक्रांत और यामिनी के अलावा अमित शुक्ला, आदित्य मोहन, नितिका जायसवाल, रोहित सिंह मटरू, प्रकाश जैस, सोनिया मिश्रा, संजय वर्मा जैसे मशहूर सितारे अहम किरदार में नजर आएंगे।

