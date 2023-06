विक्रांत सिंह राजपूत और यामिनी सिंह की फिल्म ‘बाप रे बाप‘ का धांसू फर्स्ट लुक आउट, कॉमेडी से भरपूर है फिल्म

नई दिल्ली, जेएनएन। Baap Re Baap First Look Out: भोजपुरी सिनेमा में फिटनेस आइकन के नाम से मशहूर अभिनेता विक्रांत सिंह राजपूत इंडस्ट्री के हाई पेड स्टार्स में से एक हैं। विक्रांत ने अब तक के अपने फिल्मी सफर में कई हिट भोजपुरी फिल्में दी हैं। इन दिनों विक्रांत अपनी आने वाली फिल्म ‘बाप रे बाप' को लेकर खबरों में छाए हुए हैं। इस फिल्म में उनके साथ भोजपुरी की खूबसूरत एक्ट्रेस यामिनी सिंह लीड रोल निभाती नजर आ रही हैं। ऐसे में अब इस फिल्म का फर्स्ट लुक आउट कर दिया गया है, जो बेहद धांसू है।

कॉमेडी से भरपूर है फिल्म

भोजपुरी फिल्म ‘बाप रे बाप' के फर्स्ट लुक में आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी की पूरी स्टारकास्ट एक ही फ्रेम में नजर आ रही है। वहीं, हर किसी का फेस एक्सप्रेशन काफी कमाल का लग रहा हे। बता दें कि यह फिल्म कॉमेडी और ह्यूमर से भरपूर होने वाली है। वहीं, पहले से ही फिल्म के निर्माता-निर्देशक दावा कर चुके हैं कि ‘बाप रे बाप' एक कमर्शियल भोजपुरी मूवी है जो दर्शकों को हेल्दी मनोरंजन देने वाली है।

बेजोड़ है फिल्म की कहानी

जी बाइस्कोप प्रस्तुत और मैडज मूवीज और एक्चुअल मूवीज प्रोडक्शन की फिल्म ‘बाप रे बाप' के निर्माता जी बाइस्कोप, अविनाश रोहरा और समीर आफताब हैं और फिल्म के निर्देशक फिरोज खान हैं। फिल्म को लेकर विक्रांत सिंह ने बताया कि यह एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को खूब गुदगुदाएगी। इस तरह की कॉन्सेप्ट पर बनी फिल्में अक्सर आपने बॉलीवुड में देखा होगा, लेकिन इस बार भोजपुरी स्क्रीन पर भी आप फिल्म का मजा ले सकेंगे।

फिल्म की कहानी बेजोड़ है और दर्शकों के लिए यह पैसा वसूल फिल्म होगी। फिल्म का फर्स्ट लुक आउट हो गया है जल्द ही इसका ट्रेलर भी आएगा। जो फिल्म के कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं से सबों को रू-ब-रू कराएगा। उन्होंने कहा कि फिल्म में सभी कलाकारों ने अपना शत प्रतिशत दिया है। उम्मीद है कि भोजपुरी के दर्शक हमारी फिल्म को खूब प्यार और आशीर्वाद देंगे।

ये लोग भी फिल्म में आएंगे नजर

गौरतलब है कि फिल्म ‘बाप रे बाप' बन कर तैयार है । इसका फर्स्ट लुक आउट हो गया है और यह जल्द ही रिलीज भी होगी। फिल्म में विक्रांत सिंह, यामिनी सिंह, अमित शुक्ला, आदित्य मोहन, नितिका जायसवाल, रोहित सिंह मटरू, प्रकाश जैस, सोनिया मिश्रा, संजय वर्मा मुख्य भूमिका में हैं। म्यूजिक संजय शुक्ला और लेखक अभय यादव हैं।