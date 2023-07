भूतनी के प्यार में पागल हुए रितेश पांडेय, हाॅरर काॅमेडी भोजपुरी फिल्म ‘तू तू मैं मैं' का ट्रेलर रिलीज

भोजपुरी सिने जगत में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाले एक्टर रितेश पांडेय इंडस्ट्री के हाई पेड स्टार्स में एक हैं। उनकी फिल्में रिलीज होती ही बॉक्स ऑफिस पर छा जाती हैं। इन दिनों रितेश पांडेय अपनी अपकमिंग फिल्म ‘तू तू मैं मैं को लेकर खबरों में छाए हैं। इस फिल्म ट्रेलर आज रिलीज हो गया है।

Bhojpuri Actor Ritesh Pandey And Vikrant Singh Rajpoot Upcoming Movie Tu Tu Main Main Trailer Release On Youtube Watch Video

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, जेएनएन। Tu Tu Main Main TRAILER OUT: सिनेमा के हिट एक्टर और सिंगर रितेश पांडेय इन दिनों अपनी मोस्ट एंटरटेनिंग फिल्म ‘तू तू मैं मैं‘ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। कल यानी 30 जून को फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आया था। वहीं, आज इसका धमाकेदार ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। जियो स्टूडियोज प्रस्तुत फिल्म ‘तू तू मैं मैं' के ट्रेलर को काफी पसंद किया जा रहा है। हॉरर और ह्यूमर का बेजोड़ कनेक्शन रितेश पांडेय की फिल्म ‘तू तू मैं मैं' में आपको हॉरर और ह्यूमर का बेजोड़ कनेक्शन देखने को मिलेगा। फिल्म का ट्रेलर जियो स्टूडियोज के ऑफिसियल यूट्यूब चैनल से रिलीज हुआ है। यह हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसका ट्रेलर बेहद दिलचस्प है। ‘तू तू मैं मैं‘ 15 जुलाई को यह जिओ सिनेमा पर रिलीज होगी। बता दें कि इसके ट्रेलर ने भोजपुरी सिने प्रेमियों के दिलों में फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। फिल्म ‘तू तू मैं मैं' का ट्रेलर सभी दर्शकों को पसंद आने वाला है। भूतनी के प्यार में घनचक्कर बनें रितेश पांडेय फिल्म के ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि एक तरफ आत्मा से प्यार और दूसरी तरफ इंसान से चक्कर में रितेश पांडेय पूरी तरह से घनचक्कर बने नजर आ रहे हैं। दोनों की नोक झोंक काफी दिलचस्प है। ‘तू तू मैं मैं' में रितेश ने एक फिर से अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता। वहीं, यामिनी सिंह और मधु शर्मा की एक्टिंग भी गजब नजर आ रही है। इसमें विक्रांत सिंह राजपूत, अवधेश मिश्रा, प्रकाश जैश, के के गोस्वामी, महेश आचार्य और देव सिंह जैसे दिग्गज कलाकार भी अपनी एक्टिंग का दम दिखाएंगे। आपको बता दें कि जियो स्टूडियोज प्रेजेंट्स व मैडज मूवीज और एक्चुअल मूवीज प्रोडक्शन की फिल्म ‘तू तू मैं मैं' की निर्माता ज्योति देशपांडे, अविनाश रोहरा, समीर आफताब और वेंकट महेश हैं। निर्देशक प्रवीण कुमार गुडरी हैं। कोरियोग्राफर संजय कोर्वे हैं।

Edited By: Priti Kushwaha