'प्रोपेगेंडा डायलॉग,' रणवीर सिंह की Dhurandhar पर अनुराग कश्यप ने ली चुटकी, डायरेक्टर पर भी साधा निशाना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। निर्देशक आदित्य धर की फिल्म धुरंधर की कामयाबी का डंका पूरी दुनिया में बखूबी बजा है। एक तरफ फिल्म की जमकर प्रशंसा हुई है तो दूसरी तरफ एक तबका ऐसा भी है, जो इस मूवी को प्रोपेगेंडा बताता है। इस कड़ी में अब नया नाम गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी कल्ट मूवी बनाने वाले निर्देशक अनुराग कश्यप का शामिल हो रहा है, जिन्होंने हाल ही में रणवीर सिंह स्टारर मूवी धुरंधर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

अनुराग कश्यप ने मूवी कुछ डायलॉग्स पर आपत्ति जताई है और डायरेक्टर आदित्य धर पर भी तंज कसा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अनुराग ने धुरंधर को लेकर क्या कहा है। धुरंधर को लेकर बोले अनुराग कश्यप बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर के तौर पर अनुराग कश्यप को जाना जाता है। वह किसी भी मसले पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। इस बीच अब उन्होंने धुरंधर को लेकर अपना रिएक्शन दिया है। दरअसल अनुराग ने लेटरबॉक्सडी पर फिल्म धुरंधर का रिव्यू लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है-

एक तरफ अजय सन्याल का किरदार बोलता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब कोई देश के बारे में सोचेगा। वहीं दूसरे सीन में हमजा कहता है ये नया इंडिया है। मेरे हिसाब से ये प्रोपेगेंडा डायलॉग्स थे। लेकिन फिल्म का सार इतना बेहतरीन है, जो इन्हें नजरअंदाज करने में ज्यादा समय नहीं लेता। रणवीर सिंह ने मूवी में शानदार काम किया है।''