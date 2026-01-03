'छावा' को पछाड़ नंबर 1 बनी Dhurandhar, रणवीर सिंह की फिल्म ने बना डाला एक और बड़ा रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर की 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। करोड़ों कमाने के साथ-साथ फिल्म ने लोगों के दिलों में भी जगह बनाई है फिल्म के म्यूजिक, स्टोरी, डायलॉग, स्टोरी की चारों तरफ चर्चा है। अब फिल्म ने एक और कामयाबी हासिल की है।

इस प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 बनी धुरंधर इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर ₹1100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है और अब यह टिकट प्लेटफॉर्म BookMyShow पर सबसे ज्यादा बिकने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। धुरंधर ने इस प्लेटफॉर्म पर 1.3 करोड़ टिकट बेचे हैं, जिससे पिछले साल विक्की कौशल की छलावा का बनाया रिकॉर्ड टूट गया है।

जल्द तोड़ेगी 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड 'धुरंधर' अभी भी किसी इंडियन फिल्म के ओवरऑल रिकॉर्ड से कुछ दूरी पर है, जो पुष्पा 2: द रूल के नाम है। अल्लू अर्जुन-स्टारर इस फिल्म ने 2024 में रिलीज होने पर प्लेटफॉर्म पर 2 करोड़ टिकट बेचे थे।

पूरे भारत में बिके 3 करोड़ से ज्यादा टिकट हाल के सालों में, BookMyShow बड़ी फिल्मों के सभी टिकटों की बिक्री का लगभग एक-तिहाई हिस्सा बन गया है, खासकर उन फिल्मों के लिए जो टियर-1 और टियर-2 शहरों को टारगेट करती हैं। धुरंधर के लिए भी यही सच है। ट्रेड से जुड़े लोगों का कहना है कि धुरंधर ने अब तक पूरे भारत में 3.5 करोड़ से ज्यादा टिकट बेचे हैं और बॉक्स ऑफिस पर ₹886 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। इनमें से, अनुमानित 1.3 करोड़ टिकट BookMyShow पर बिके हैं, जबकि 2 करोड़ से ज्यादा टिकट स्पॉट बुकिंग के जरिए बिके हैं।