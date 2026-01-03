'छावा' को पछाड़ नंबर 1 बनी Dhurandhar, रणवीर सिंह की फिल्म ने बना डाला एक और बड़ा रिकॉर्ड
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की चर्चा चारों तरफ है, फिल्म ने दुनियाभर में 1150 करोड़ से ज्यादा का धमाकेदार कलेक्शन कर लिया है। वहीं अब 'धुरंधर' के नाम एक और ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर की 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। करोड़ों कमाने के साथ-साथ फिल्म ने लोगों के दिलों में भी जगह बनाई है फिल्म के म्यूजिक, स्टोरी, डायलॉग, स्टोरी की चारों तरफ चर्चा है। अब फिल्म ने एक और कामयाबी हासिल की है।
इस प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 बनी धुरंधर
इस फिल्म ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर ₹1100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है और अब यह टिकट प्लेटफॉर्म BookMyShow पर सबसे ज्यादा बिकने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। धुरंधर ने इस प्लेटफॉर्म पर 1.3 करोड़ टिकट बेचे हैं, जिससे पिछले साल विक्की कौशल की छलावा का बनाया रिकॉर्ड टूट गया है।
यह भी पढ़ें- अरे बाप रे! Dhurandhar की आंधी से हिल गया बॉक्स ऑफिस, 'पुष्पा 2' को झुकाने पर आतुर हुई रणवीर सिंह की फिल्म
धुरंधर ने बनाया ये रिकॉर्ड
Sacnilk के मुताबिक BookMyShow पर धुरंधर की 1.3 करोड़ टिकटों की बिक्री हुई है जो कि विक्की कौशल की Chhaava से ज्यादा है, जिसने पिछले साल इसी प्लेटफॉर्म पर 1.2 करोड़ से कुछ ज्यादा टिकट बेचे थे। शाहरुख खान की जवान 1.2 करोड़ बिक्री के साथ प्लेटफॉर्म पर तीसरे स्थान पर है। Stree 2 जो एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म है, BookMyShow पर 1 करोड़ से ज्यादा टिकट बुक करने वाली हिंदी फिल्म है।
जल्द तोड़ेगी 'पुष्पा 2' का रिकॉर्ड
'धुरंधर' अभी भी किसी इंडियन फिल्म के ओवरऑल रिकॉर्ड से कुछ दूरी पर है, जो पुष्पा 2: द रूल के नाम है। अल्लू अर्जुन-स्टारर इस फिल्म ने 2024 में रिलीज होने पर प्लेटफॉर्म पर 2 करोड़ टिकट बेचे थे।
पूरे भारत में बिके 3 करोड़ से ज्यादा टिकट
हाल के सालों में, BookMyShow बड़ी फिल्मों के सभी टिकटों की बिक्री का लगभग एक-तिहाई हिस्सा बन गया है, खासकर उन फिल्मों के लिए जो टियर-1 और टियर-2 शहरों को टारगेट करती हैं। धुरंधर के लिए भी यही सच है। ट्रेड से जुड़े लोगों का कहना है कि धुरंधर ने अब तक पूरे भारत में 3.5 करोड़ से ज्यादा टिकट बेचे हैं और बॉक्स ऑफिस पर ₹886 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। इनमें से, अनुमानित 1.3 करोड़ टिकट BookMyShow पर बिके हैं, जबकि 2 करोड़ से ज्यादा टिकट स्पॉट बुकिंग के जरिए बिके हैं।
धुरंधर के बारे में
आदित्य धर द्वारा निर्देशित धुरंधर में रणवीर सिंह एक भारतीय जासूस की भूमिका में हैं जो पाकिस्तान के लियारी में एक बलूच गैंग में घुसपैठ करता है। यह फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसमें अक्षय खन्ना ने रहमान बलूच का किरदार निभाया है, जो कराची का एक असली गैंगस्टर था जिसे 2009 में गोली मार दी गई थी। 'धुरंधर' में आर माधवन और अर्जुन रामपाल भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म का दूसरा पार्ट मार्च 2026 में रिलीज होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।