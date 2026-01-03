लद्दाख में टैक्स फ्री हुई रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर, जानिए उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने क्यों की यह घोषणा

राज्य ब्यूरो, जम्मू। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म धुरंधर को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में टैक्स फ्री कर दिया है। धुरंधर की ज्यादातर शूटिंग लद्दाख में हुई है व यह फिल्म क्षेत्र के सिनेमाई परिदृश्यों को उजागर करती है। यह फिल्म निर्माताओं के मजबूत समर्थन का संकेत है। शुक्रवार को फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा करते हुए लद्दाख के उपराज्यपाल ने ऐसा एक्स पर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि यह फिल्म शूटिंग व पर्यटन के लिए लद्दाख को एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभारने के प्रयासों को मजबूती देती है।

फिल्म ने अब तक 1,100 करोड़ रूपये की कमाई की आदित्य धर द्वारा निर्देशित जासूसी एक्शन फिल्म धुरंधर देश में बाक्स आफिस पर सुपर हिट साबित हुई इस फिल्म ने वर्ष 2025 के अंत व 2026 की शुरुआत में कई रिकार्ड तोड़ दिए हैं। इस फिल्म ने अब तक दुनिया भर में 1,100 करोड़ रूपये की कमाई की है। यह फिल्म गत वर्ष 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी।

देश के अन्य हिस्सों की तरह लद्दाख में भी इसे देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। यह फिल्म लेह के साबू में जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार: फायर एंड ऐश' व रोमांटिक कामेडी तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी जैसी फिल्मों से कड़ी टक्कर मिलने के बाद मजबूत पकड़ बनाए हुए है।

एक नई फिल्म नीति बनाने पर काम कर रहा लद्दाख लद्दाख के उपराज्यपाल का कहना है कि इस समय प्रदेश प्रशासन एक नई फिल्म नीति बनाने पर काम कर रहा है। इसके तहत लद्दाख में फिल्मों की शूटिंग करने के लिए पूरा समर्थन दिया जाएगा। उनका कहना है कि हमारी पूरी कोशिश है कि लद्दाख में अधिक से अधिक फिल्म यूनिटें शूटिंग करने के लिए आएं। कोशिशें जारी है कि लद्दाख फिल्म शूटिंग के लिए देश का एक पंसदीदा गंतव्य बने।