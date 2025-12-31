90 करोड़ का कर्ज और ठुकराई अंबानी की मदद, Amitabh Bachchan के सबसे बुरे दौर का 'अनसुना सच'
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक फ्लॉप स्टार से शहंशाह बनने तक की जर्नी तय करने वाले अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में कई अप्स एंड डाउन देखे हैं। पांच दशक से ज्यादा दर्शकों को अलग-अलग किरदार निभाकर फैंस को एंटरटेन करने वाले बिग बी की लाइफ में एक ऐसा दौर भी आया था, जब उन पर 90 करोड़ का कर्जा चढ़ गया था।
ये दौर था 1990 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत में, जहां अमिताभ बच्चन ने हर मुश्किल देखी, जो किसी सफल एक्टर के लिए बहुत ही मुश्किल होती है। हाल ही में राइटर रूमी जाफरी ने बताया कि कैसे अमिताभ बच्चन ने धीरूभाई अंबानी तक की मदद लेने से इनकार कर दिया और अपनी खुद्दारी से सबकुछ दांव पर लगाकर उसे दोबारा हासिल किया।
90 करोड़ के कर्ज में डूबे थे अमिताभ बच्चन
अमिताभ बच्चन की जिंदगी का ये दौर ऐसा था, जहां उनकी हर फिल्म फ्लॉप हो रही थी और साथ ही उनकी ABCL लॉस में जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद बिग बी ने मदद के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। हाल ही में फेमस स्क्रीनराइटर और डायरेक्टर रूमी जाफरी ने जर्नी अनस्क्रिप्टेड विद चंदा में अमिताभ बच्चन के इसी दौर के बारे में बात की। उन्होंने कहा "मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब एबीसीएल नुकसान में भी जा रही थी, तो अमिताभ बच्चन ने किसी से पैसों की मदद नहीं मांगी"।
उन्होंने आगे कहा, "मुझे याद है कि उन्होंने अपनी हार्डकोर मनी संजीव गुप्ता, जो वक्त ABCL के सीईओ थे, उन्हें ये कंपनी फॉर्म करने के लिए दे दी थी। ये मेरा पहली बार था, जब मैंने कोई कॉपरेट प्रोडक्शन कंपनी देखी थी। उन्होंने सचिन पिलगांवकर और जॉय ऑगस्टीन को फिल्म निर्माता के रूप में और मुझे एक लेखक के रूप में अपनी कंपनी से जोड़ा।"
खुद्दार हैं अमिताभ बच्चन
रूमी जाफरी ने बिग बी के उस बुरे दौर के बारे में बताया, "वह एक फाइटर हैं। उन्होंने जो भी पैसा कौन बनेगा करोड़पति और मूवी से कमाया था, उससे सारे कर्जे चुकाए। वह खुद्दार आदमी है। जब अमिताभ बच्चन की कंडीशन के बारे में धीरूभाई अंबानी को पता चला था, बिना किसी से पूछे या जाने, उन्होंने अपने छोटे बेटे अनिल अंबानी से ये कहा कि इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो।"रूमी ने बताया कि अगर अमिताभ बच्चन उस पल में वह पैसा लेते तो उनकी दिक्कतें खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
अमिताभ बच्चन के इस हौसले को देखकर धीरूभाई अंबानी भी उनके कायल हो गए थे, उन्होंने बिग बी की तारीफ करते हुए कहा था, "ये लड़का गिर गया, लेकिन अपने बल पर फिर खड़ा हो गया, मैं इसकी इज्जत करता हूं।"
